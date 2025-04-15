跨国寻医 她在中国找到了生命支点

从新西兰来我国求医的Aria（化名）经过救治，可以回家了。

来到清华大学附属北京清华长庚医院腹膜肿瘤科主任李雁的门诊时，Aria在新西兰已经经历过2次手术、4周期新辅助化疗，但依然未能阻挡胃癌腹膜转移对她健康的摧残。对生的渴望突破了国家的界限，Aria和家属将目光放到国外的专家上。数次搜索后，他们在网络上看到了李雁的故事。家人通过大使馆与李雁进行多次沟通与协调后，最终决定来到北京清华长庚医院寻求机会。

可能是因为语言的障碍，也有可能是因为多次治疗后的无助，初次来到门诊的Aria看起来并没有什么信心。而李雁在诊疗过程中，以自己和团队的专业水平，逐步给了他们生的希望，顺畅的英语交流更是扫除了交流的障碍。在术前进行MDT（多学科综合治疗协作组）评估后，李雁团队制定了完善的手术方案：先通过细胞减灭术切除肉眼可见的肿瘤，再通过腹腔热灌注化疗消灭残余肿瘤组织和游离肿瘤细胞，力求彻底消灭腹腔内原发肿瘤和转移灶。

手术历经9小时，腹膜肿瘤科的医生们默契协作，顺利切除了被肿瘤侵犯的全胃、腹膜、网膜、横结肠、直肠以及子宫、附件等脏器，并进行腹腔热灌注化疗，术中还留置了腹腔化疗泵、空肠营养管以备后续治疗。

手术的成功使Aria和家属信心倍增，更加配合治疗。术后，在李雁团队的带领下，Aria第一天即下床活动，进行康复锻炼，术后第六天开始逐步恢复肠内营养。在多脏器联合切除的巨大手术后22天，Aria完全恢复肠道功能，熟练掌握营养泵使用方法。

术后1个月，李雁依据病理结果、药敏结果及历史治疗方案，为Aria制定了个体化辅助化疗方案，同时在传统静脉化疗的基础上，增加了特色的腹腔化疗方案，提高腹腔内局部药物浓度。在通过6个疗程的漫长、艰难的化疗后，Aria进行了全面的复查，包括各项肿瘤标志物检查及胸腹部CT检查，结果显示疾病得到了理想的控制，未发现明显的转移或复发征象。历经5个月与疾病的战斗，Aria完成了这次跨国寻医之旅，可以返回新西兰去了。

除了新西兰，李雁团队已接诊过来自美国、日本、加拿大、埃及、越南、西班牙、多米尼加等国家的腹膜癌患者。