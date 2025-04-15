大风起兮云飞扬，健康风险怎么防

杭州西湖被吹成“西海”，北京被“撂倒”1200多棵树。

近日，大风掠过多地。宁夏、甘肃、内蒙古、河北、北京……受到持续影响。抬头看天，灰蒙蒙一片。低头刷手机，预警信息一条接一条蹦出来。不能小看了这场大风。它把健康风险呼啦啦吹到了大家的眼前——昨儿还在笑谈“二月春风似剪刀”，今儿这剪刀就成了刮骨钢刀，给社会再次提出警示，气候与健康的关系，不可小觑。

《柳叶刀》已经连续多年发布人群健康与气候变化的报告。最近一次，《2024年柳叶刀人群健康与气候变化倒计时中国报告》指出，气候变化是中国面临的主要健康风险之一。比如这次大风天气，有医生提醒，会对健康产生多种影响，有可能导致呼吸道感染、影响心脑血管、引发皮肤问题、加重关节疼痛等。

这是大风造成的健康风险。高温、低温、洪涝、沙尘等极端天气，哪一样不给健康带来风险？前几天，重庆因为“雷暴哮喘”到医院看急诊的患者猛增到平时的数倍。每年春天花粉季给过敏患者带来的烦扰，更是苦不堪言。根据《柳叶刀》的报告，2023年由于暴露在高温环境下，人们的睡眠损失时间大概比1986年—2005年期间高出6%，达到了历史最高水平。

中医讲究“天人相应”，天候变化势必影响人体机理。《黄帝内经》早就说了：“虚邪贼风，避之有时。”可如今这“虚邪”成了难以甩掉的影子，光靠“避”怕是避不开了。

怎么办？先看看别人怎么干的。目前，国内已有不少省市针对“气候变化导致健康风险”采取了有效措施。济南建立了跨部门数据共享平台，针对基础疾病人群、敏感人群和一般人群给出了差异化行为指南和建议；天津结合本地气象和医疗数据，首创寒潮和热浪的脑卒中预警，并结合当地情况，科学设置预警阈值；上海建立多部门智能联合防控体系，向敏感人群精准推送预警信息。

至于本身气候资源禀赋就很好的地方，更有底气做好风险管理。贵州安顺这两年打出“21℃避暑牌”，广东恩平深挖避寒资源，海南则搞起全域气候康养。这路子就像老中医把脉，寒地开热药，热地用凉方。浙江磐安更有意思，气象站和卫生院联手，盯着负氧离子浓度调药膳，老人住上几个月，睡眠好了，血压稳了。这是养生还是科学？要我说，这就是中国智慧——把老祖宗“治未病”手段和现代监测数据捏到一块儿了。

光靠“躲”和“调”还不够，城市治理也得与（天）时俱进。全球二氧化碳排放量去年冲到416亿吨，来自化石燃料的排放量增长0.8%。这情形是很多拧巴的行为造成，像极了《淮南子》里说的“涸泽而渔”——咱们吹着空调对抗高温，空调外机喷出的热浪却把整座城市架在火上烤，加剧了“热岛效应”。对此，北京这几年在二环、三环凿“风道”，上海给高架桥柱披“绿衣”，都是给城市“通经络”的法子。中医治风湿要拔罐，治“城市病”也得先通后补。

老百姓的日常生活蕴含应对气候、适应环境的大道理，需要继承发展。四川人吃火锅，广东人煲老汤，山西人离不开醋，中华饮食其实暗合天文地理，处处透露出“药补不如食补”的真谛。《黄帝内经》提醒说“春三月……广步于庭”，和现代研究说的“适当户外活动增强耐热性”是一个理儿。当然，光靠老经验也片面，得给传统智慧插上科技翅膀：气象台推的“中暑指数预报”，社区给独居老人装的温湿度报警器，这才是古人“避风如避箭”的现代加强版。

对于有司来说，应对气候健康风险，得算明白两本账。一本是眼前账：比如，公共场合多备几台除颤仪，社区多开几家清凉驿站，红绿灯处多装几个便民遮阳棚。另一本是长远账：比如，北京去年“煤改电”减排二氧化碳1300多万吨，深圳全力打造“碳中和”全运会。这些举措看着和健康不搭界，实则是在给未来的公共卫生打地基，这也是“将健康融入所有政策”的生动体现。

《柳叶刀》年年发报告，中医古籍里藏着千年的气候观察经验。但知道再多道理，不如动手做件实事。少开一天车，多栽几棵树，夏天空调调高一度，给对门独居老人递碗绿豆汤……天要变脸，人得应变。毕竟，刮风下雨不由人，把健康攥在自己手里，才是顶要紧的事。