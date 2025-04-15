微风拂面，春意盎然，正是运动好时节。蹴鞠、秋千、捶丸……回望历史，古人的春日运动十分丰富。这些活动不仅留下趣味盎然的历史画面，更是连接古今的文化纽带。如今，这些古人的运动通过校园推广、非遗保护和创新传承等方式，再度流行起来。在这个春天，让我们一同踏上这段跨越时空的旅程，领略传统体育的风采，聆听文化的回响。

——编 者

蹴鞠——

穿过“风流眼” 赢得满堂彩

本报记者 王 者

春风和煦，山东省淄博市临淄区，一场别开生面的蹴鞠表演赛正在上演。来自临淄蹴鞠队的李伟鹏用脚面触球，顺势将球挑起，随后高高跃起，以一记精准的头球让球从“风流眼”（即球门）正中穿过。“咚——左军得一筹！”裁判敲响锣鼓，宣布李伟鹏所在的队伍得分。

蹴鞠起源于齐国故都临淄，是足球运动的雏形，有着2300多年的历史。“蹴”意为踢、踏，“鞠”则指外包皮革、内填动物毛发的球。唐宋时期，蹴鞠已成为一种在春季广泛开展的节令活动，男女老少均可参与。2004年，临淄被国际足联确认为世界足球起源地；2006年，蹴鞠被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

蹴鞠与现代足球有何不同？蹴鞠用的“球”比足球更小巧、弹性更足。李伟鹏介绍：“汉代时，蹴鞠的制作材料以动物膀胱或其他皮革制品为主，球体内部填充毛发、芦苇花等轻质材料，多为实心球。”唐宋时期，工匠用8片或12片尖皮缝合拼接成圆形球壳，再用动物膀胱做内胆，充气后既结实又轻巧，与今天的足球很相似。

蹴鞠玩法多样，既有类似花式足球的“白打”，也有竞技性较强的“单球门蹴鞠”。李伟鹏介绍，刚刚大家玩的就是“单球门蹴鞠”。比赛每队3人分列球门两侧，球场中央竖两根三丈高的球杆，球杆之间拉起横幅，在中间裁出直径约一尺的圆洞，称为“风流眼”。比赛开始后，左边队伍先开球，将球穿过“风流眼”踢给对手即可得分。对手接球后，在确保球不落地的情况下，通过“风流眼”把球踢还给对方同样算作得分。球未落地则比赛继续，一旦落地便清算分数，分高者得一筹。

如今，越来越多人对蹴鞠运动产生兴趣。前不久，临淄区举办的“黄河大集”活动设置了蹴鞠体验区，一周内吸引了2000多名群众前来体验。为了让蹴鞠运动更好传承，近年来，李伟鹏不仅走进当地学校，为孩子们传授蹴鞠知识和技巧，还在2022年卡塔尔世界杯、2023年杭州亚运会上进行表演，向世界观众展示蹴鞠文化。

“春日蹴鞠，承载着古人的生活意趣，也带给今人身心愉悦。”李伟鹏说，“这一刻，文化传承更具象化了！”

秋千——

一绳一板间 荡出好光景

本报记者 张丹华

每年清明前后，陕西省华阴市孟塬镇司家村便迎来热闹时分——华阴司家秋千节。这座以秋千文化闻名的小村庄，凭借传承了200余年的“牌楼秋千”“天平秋千”和民俗活动，让古老的秋千运动“荡”出新高度。

秋千，古称“千秋”，可追溯至春秋时期，后改为“秋千”。据《荆楚岁时记》记载：“春时悬长绳于高木，士女衣彩服坐于其上而推引之，名曰打秋千。”在古代，清明节更是有着秋千节的别称，可见古人对春日荡秋千的喜爱。

秋千流传至今，样式从最初的树枝彩绳，逐渐演变为绳索踏板，并衍生出牌楼秋、天平秋、八卦秋、熊跌膘、竹竿秋、线轮秋等多种形态。

在华阴，秋千不仅是孩童的嬉戏工具，更承载着深厚的文化记忆。司家村古称南孟屯，曾是潼关驻军的后裔聚居地。清咸丰年间，为庆祝屯田丰收，村民用军帐绳索、辕木搭起简易秋千。如今这里的秋千习俗既是春耕的祈福，也是对祖先的缅怀。

2009年，司家秋千被列入陕西省非物质文化遗产名录；2013年，司家秋千代表陕西省参加“中国第十一届山花秋千展示会”并获得金奖，华阴市因此被授予“中国秋千文化之乡”的称号。

每年秋千节期间，司家村举办各种活动，如祭祖仪式、秋千比赛、秧歌表演等，还办起秋千竞技赛、非遗工坊、文创市集等吸引年轻人的参与。村民们身着特色服装，在锣鼓声中起舞，秋千架前人潮涌动，欢呼声与笑闹声此起彼伏。“每年秋千节期间，村里单日游客量超两万人次，许多家庭专程从外省赶来体验，秋千带来的文旅热富了村民们的口袋。”司家村党支部书记介绍。

“秋千是祖先传下来的宝贵财富，如今又帮助村民致富，我们一定要把秋千文化传承好。”司家村村民老张感触颇深。

从古代民俗到文旅名片，从田间游戏到经济引擎，一绳一板间，荡起的是欢乐，承载的是乡愁，激活的是乡村全面振兴的无限可能。

捶丸——

萋萋芳草地 清脆击球声

本报记者 张文豪

瞄球、挥击，随着一声清脆的击打声，陶瓷小球划出优美的弧线，停到插有旗杆的“球窝”附近。春日迟迟，在河南省平顶山学院捶丸球场，一群学生身着汉服或运动服饰，借助形状各异、长短不一的球杖，对草坪上的陶瓷球进行轮番击打。

捶者，打也；丸者，球也。“不少学生刚接触捶丸时，说它像现代的高尔夫。其实，捶丸比高尔夫运动历史更悠久。”平顶山学院陶瓷学院院长梅国建介绍，捶丸源自唐代击鞠（马球）和步打球，传至宋朝逐渐演变为依次击球的非对抗性比赛，名称也变为捶丸，现藏于故宫博物院的《明宣宗行乐图》中就描绘了宫中捶丸的场景。

捶丸对场地要求不高，在一块郊野地或自家庭院，挖几个球窝，插上标志，便是一块临时球场。比赛时球员在各自确定区域开球，轮流击球，每成功击球入窝便可得一筹，比赛结束时筹数更多者获胜。

“捶丸入门不难，但想玩得好，无论击球角度还是力度，都有门道。”学生李海宁说。有高尔夫练习基础的曲晓波是平顶山学院的一名体育教师，她接触捶丸运动后，便深深着迷，“捶丸不仅玩法多样，还十分讲究礼仪，比如击球前要行礼、观赛者需保持静默，这也体现了中国人尚礼的文化传统。”

作为捶丸运动的主要发源地，平顶山出土了大量捶丸实物。在平顶山学院的捶丸文化陈列室里，数百个陶瓷捶丸球琳琅满目。一些球体表面密布坑点，竟与现代高尔夫球极为相似。“平顶山古时窑口众多，捶丸球多为陶瓷烧制而成，还绘有不同纹饰，兼具实用价值与艺术美感。”梅国建说。2024年巴黎奥运会期间，他与曲晓波携20余件捶丸珍品赴法展览，许多外国运动员在体验后惊叹：“原来中国千年前就有这么潮的运动！”

如今，“捶丸运动”与“陶瓷捶丸烧制技艺”已被列入平顶山市非物质文化遗产代表性项目名录，当地开展了捶丸进校园、非遗研学体验等活动。平顶山学院还编制了捶丸运动的现代规则，编排了捶丸舞蹈，研发了更轻更耐打的捶丸用球，并推出文创产品。

临近中午，球场上的竞技活动渐渐接近尾声。“捶丸运动走出校园，为更多人熟知并喜爱，路还很漫长。”72岁的梅国建望着草坪上复盘比赛的学生说，“但随着越来越多的年轻人参与进来，期待这颗千年小球发出更清脆的文化回响。”

本期统筹：高 佶

融媒合作：刘莉莉 罗 彦 娄霄霄 刘 扬 任彤彤

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 17 版）