辽宁老年人申领基本养老津贴“最多跑一次”

本报沈阳4月14日电 （记者刘洪超）近日，记者从辽宁省民政厅获悉：《辽宁省老年人基本养老服务津贴补贴申领工作规定》于日前正式发布，其中明确规定了辽宁省户籍老年人基本养老服务津贴补贴的发放对象及标准、申领流程等，完善老年人基本养老服务保障机制等内容。

在申领程序方面，符合老年人基本养老服务津贴补贴申请条件的老年人，本人持身份证、户口簿（其中申请养老护理补贴需提供老年人能力评估结果），自愿提出申请，本人申请有困难的，可按程序委托代理人提出申请，让群众“最多跑一次”。辽宁省明确规定，符合条件申请人可向省内任意乡镇人民政府（街道办事处）提出申请，由辽宁省养老服务管理系统自动推送至户籍所在地乡镇人民政府（街道办事处）完成申请。使用智能手机登录“辽事通”APP，按提示输入身份信息并上传相应申请材料即可完成申请。在申请高龄津贴时，辽宁省养老服务管理系统可自动识别并同步完成符合养老服务补贴条件的申请。辽宁省养老服务管理系统对接辽宁省低收入人口动态监测信息平台，对符合高龄津贴申请条件的经济困难老年人自动识别身份，户籍所在地乡镇人民政府（街道办事处）与老年人核实情况后，主动协助其完成申请。

符合条件的老年人，可以同时申领高龄津贴、养老服务补贴、养老护理补贴。低保家庭老年人高龄津贴可以与低保金同时兼得。既符合养老护理补贴条件，又符合重度残疾人护理补贴条件的老年人，可以择高申领其中一类护理补贴。既符合高龄津贴、养老服务补贴条件，又符合困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴条件的老年人可以叠加享受。

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 16 版）