马来西亚榴莲用上中国扫描技术

4月，正是榴莲花开的时节。距离马来西亚首都吉隆坡两小时车程的彭亨州劳勿县，果农忙着为榴莲树剪枝、授粉。90天后，瓜熟蒂落的榴莲将被装船越洋，走进中国消费者的购物车。

与此同时，3500多公里外，中国杭州西溪龙湖天街的“榴莲实验室”里，榴莲周边产品琳琅满目，汤圆、月饼、千层酥、提拉米苏……新奇的口味吸引众多顾客前来打卡。

2019年，中国开放马来西亚冷冻榴莲进口，当年榴莲首次超过车厘子，成为我国进口水果销冠。

嗅到商机，2021年，马来西亚慕骅有限公司成立，开始涉足中马之间的榴莲贸易。“最初看中的是中国强大的电商运营能力。我们从当地有出口资质的榴莲工厂直接采购冷冻榴莲销往中国，想尽快在这个巨大的市场里分得一杯羹。”公司总经理王佳强说。

深度介入榴莲贸易后，王佳强却发现，业务受困于行业的长期痛点——果品分拣筛选的标准化。榴莲“皮糙肉厚”，果品分级只能依靠老师傅“手摇”，整个过程就像开“盲盒”。较高的坏果率不仅增加了贸易链前端的物流损耗，也使后台的客户投诉率上升。

2023年11月，王佳强来上海参加第六届中国国际进口博览会。在安检设备供应商同方威视承办的一场配套论坛上，一个创新想法萌生了：将成像技术运用于榴莲商业化检测。

经过双方一年多的反复调试，一套名叫“榴侦探”的复杂水果三维无损检测系统上线。“榴侦探”基于计算机断层扫描与人工智能图像识别技术，建立果核大小、空房率、病虫害等20项指标评估模型，通过多角度成像重构内部结构，为每颗榴莲生成唯一“品质身份证”。“榴侦探”品质分级准确率超过98%，较人工检测准确率提升40倍。

产业链上的技术合作不断延伸：慕骅公司与中检溯源集团共同构建“从树梢到餐桌”的质量追踪体系，并推进溯源码与“榴侦探”身份码合二为一。“通过这些微小的技术跨界，这套系统未来可以扩展到菠萝蜜、椰子等30余种农产品的检测溯源，推动东南亚热带水果跨境贸易的标准互认。”王佳强说。中国的智能农机、冷链技术也深度融入马来西亚农业现代化进程，见证着中马两国携手在水果产业链上的跃迁。

去年夏天，慕骅公司在杭州开出第一家线下直营店——“榴莲实验室”，目的是现场了解消费者需求并快速开发新品。一款与老字号缸鸭狗共同开发的榴莲汤圆，从去年冬至到今年元宵节期间售出5万袋。

从贸易商到品牌商，慕骅公司创建了自己的榴莲品牌“市舶士”，努力向跨境农业科技整合者转变。消费端，提供树熟榴莲及深加工制品，涵盖整果、果泥、甜品等品类。业务端，构建覆盖研发、品控、供应链管理的全链条服务体系，可以向其他品牌商提供原料直采、智能分拣、冷链仓储等一体化解决方案。

数据显示：2023年马来西亚对中国冷冻榴莲出口总额达19.2亿元，是2018年的7倍。而慕骅公司的业务体量从2021年至2024年增长超5倍，年均增速超80%。

2024年，中马建交50周年之际，中国再次扩大进口范围，允许马来西亚鲜食榴莲输华。“这让马来西亚农业看到更多中国机遇。”王佳强说。

面对快速增长的中国订单，不少马来西亚农民扩大榴莲种植面积。通往榴莲农庄的道路，从泥泞小路变成了水泥大道。榴莲产业链的数字化吸引大量马来西亚青年返乡创业，推动种植园智能化改造与电商渠道建设。当地贸易商对用人民币结算的接受度越来越高，多家银行开发了人民币信用证业务。

“当马来西亚青年在故乡操控智能分拣设备，当区块链溯源系统让榴莲贸易透明可溯，当人民币结算越来越便利，包容共享的全球农业合作图景正徐徐展开。”王佳强对未来充满信心。

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 03 版）