市场监管总局：第一季度批准发布国家标准物质372项

人民网北京4月14日电 （记者郝帅）近日，国家市场监管总局发布统计数据称，第一季度批准发布国家标准物质372项，同比增长约60%，其中国家一级标准物质25项，国家二级标准物质347项。环境监测领域标准物质数量最多，约占45%，食品安全领域标准物质约占25%，工业生产和医疗卫生领域标准物质各约占15%。

助力环境监测，守护绿水青山。氮中二氧化碳气体标准物质、空气中甲烷气体标准物质等助力环境空气碳监测，服务碳达峰碳中和，助力空气质量监测。土壤有效态成分分析标准物质、土壤pH、碳酸钙和六价铬成分分析标准物质等助力检测土地污染物，分析土壤有机物成分含量，为土壤污染治理和修复提供科学依据和有效支撑。

助力食品安全，守护餐桌底线。甲醇中毒死蜱溶液标准物质、呋虫胺纯度标准物质等保障农药残留精准快速检测，助力快速筛查问题农产品。猪Ⅰ型胶原蛋白纯度标准物质、牛奶中黄曲霉毒素M1成分分析标准物质等用于检测肉类和乳制品中营养物质和有害物质，守护“舌尖安全”。

助力工业生产，提升制造水平。微合金钢光谱分析用系列标准物质、合金结构钢光谱分析用标准物质等确保钢材性能符合标准，充分助力钢铁行业发展。柴油高润滑性标准物质、丙烯中氢气体标准物质等助力石油化工行业生产，应用于产品质量检测和生产条件监测，有助于优化生产工艺，提高生产效率，保障生产安全。

助力医疗卫生，护航民众健康。人腺病毒5型基因组DNA标准物质、人腺病毒40型（ADV40）核酸标准物质等助力基因监测，癌症早期筛查。冰冻人血清未结合雌三醇标准物质、抗凝血酶活性检测标准物质等应用于校准医疗仪器设备，确保临床检验结果精确高效。