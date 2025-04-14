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国家药监局批准注册308个医疗器械产品

2025年04月14日16:30 来源：人民网

人民网北京4月14日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，2025年3月，国家药监局共批准注册医疗器械产品308个。其中，境内第三类医疗器械产品248个，进口第三类医疗器械产品34个，进口第二类医疗器械产品19个，港澳台医疗器械产品7个。

2025年3月批准注册医疗器械产品目录

(责编：孙红丽、高雷)




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