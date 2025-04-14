双汇数字化转型推进肉类产业高质量发展

随着物联网、人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，数字化转型已成为企业提升竞争力、实现可持续发展的重要路径。面对市场环境的快速变化和消费者需求的日益多样化，双汇通过数字化转型不断优化管理流程、提升运营效率，实现管理提质和业务增效。

与飞书联手，开启数字化转型新篇章

双汇在全国18个省（市）建立了30多个现代化的肉类加工基地及配套产业，供应链条涉及养殖、屠宰、加工、物流等多个环节，由于产业规模大、业务范围广、供应链条长，企业传统的管理模式面临新的挑战。

近年来，面对新形势下的新变化，双汇创始人万隆提出了“产业化、多元化、国际化、数字化”的企业发展战略。在新的数字技术和人工智能技术发展背景下，双汇亟需依托前沿数字技术，全面强化并重塑内部流程，提升跨部门、跨产业的协同效率，推动企业进入高质量发展新时代。

2024年9月，围绕数字化战略落地，双汇成立了数字转型委员会和数字化转型办公室，并制定了“物数互联、数据入湖、统一平台、AI赋能、协同办公”的数字化工作方针，开启了企业数字化转型发展的新篇章。

通过企业的数字化转型，双汇加速物联网、人工智能、大数据、云计算等数字技术在企业的快速部署和应用，及时掌握管理和经营中的数字化需求，挖掘数字化赋能场景，推动数字化的应用深化与升级，促进管理提升和经营提升。

双汇数字化转型办公室成立后，首先与飞书科技达成战略合作，推出了企业内部协同办公平台“汇工作”，该平台覆盖日常工作协同、会议沟通、知识沉淀、数据分析、任务跟踪、目标管理等功能，成为企业各级员工沟通工作、审批业务、 跟踪任务、收集数据的第一手工具。

目前双汇“汇工作”平台覆盖员工人数超过22000名，成为企业数字化战略落地的重要抓手。

成效初显，数字化赋能管理提质和业务增效

在“汇工作”平台的助力下，短短半年时间，双汇数字化转型便成效初显，数字化团队累计推动总部及一线工厂超100项数字化实践，完成多项数字化基建。

以实施“汇工作”协同办公系统为抓手，赋能管理升级；依托企微的外部链接功能，进行市场私域数字化项目试点；引进多点零售系统，助力商业公司和生鲜品事业部提升门店运营质量；引进甄云科技，采购SRM管理系统，规范采购中心供应商及招标业务管理。

在管理提质方面，利用飞书打造统一协同办公平台，通过统一审批入口，优化线上流程，平均审批时长下降40%；建立近400个知识库，沉淀各类工作技能、办公知识，实现跨部门知识共享；深入5家双汇下属工厂推进30余项无纸化改造，制定标准化工厂操作手册在全集团推广。

在业务增效方面，推出禽业异常工单管理、三级风险排查、生鲜品燃动指标预警等高价值数字化实践。其中基于飞书多维表格、集成平台、开放平台搭建的“异常信息反馈工单系统”，涵盖从异常任务上报、任务跟进、任务流转通知、最终数据分析等各环节，累计收集工单达1688条，解决1637条，解决率达96.9%，异常信息流转周期缩短至之前的 60%，大幅提升效率。

双汇数字化转型办公室相关负责人表示，目前企业数字化转型已初步形成“管理提质+业务增效”的双轮驱动模式，为后续深度应用奠定了基础。

整合三大中心，推动数字化转型全面升级

2025年3月，为实现数字化转型的全面升级，双汇将数字化转型办公室、信息中心、软件公司整合调整为数字化管理中心、数字化研发中心、数字化运维中心，形成 “管理 - 研发 - 运维” 三位一体的数字化转型支撑体系。

整合后的数字化转型机构，分工明确，合力加快各项经营管理的数字化转型升级，以数字化赋能产业化和多元化，通过营销数字化升级拉动外销上规模，通过管理数字化升级提高效率促发展，通过工业数字化升级降本增效增盈利，同时加强大数据BI分析及AI应用，以数据驱动决策，助力经营提升。

在这一思路下，2025年双汇数字化升级将聚焦9件重点工作，其中包括汇工作“能增巧降”的深化应用、通过数字化赋能网点倍增、新产品全周期管控平台的应用、工业及养殖数字化升级、建立双汇人才评价数字化工具等，涵盖产品研发、生产、渠道、人力资源等方面。

未来，双汇将在“四化方针”的引领下，通过数字化转型的不断升级和应用场景的持续拓展，逐步构建以数字化为核心的竞争新优势，实现管理效率提升与业务模式创新，为行业数字化转型树立新的标杆。