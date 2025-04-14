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人民优选来了

实用保鲜法 轻松延长蔬菜保鲜期

陈子源

2025年04月14日15:08 来源：人民网

新鲜蔬菜作为日常饮食中不可或缺的维生素和膳食纤维的主要来源，其保鲜与贮藏技术直接关系到消费者的健康与食品安全。那家庭日常生活中该怎样保存蔬菜呢？

人民优选来了——

本期指导专家：北京工商大学食品与健康学院特聘教授、国际食品科学院院士罗云波。

(责编：罗知之、高雷)




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