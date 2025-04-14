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健康“医”点通

春季过敏如何调养？试试6款中医食疗方

陈子源

2025年04月14日09:14 来源：人民网

春天正是过敏性疾病的高发季节，除了远离过敏原，做好个人防护外，还有哪些方法可以减少或缓解过敏发作？江苏省中医院耳鼻喉科副主任中医师赵晶晶在接受采访时表示，食疗自古是中医疗法的一部分，一般的过敏性疾病，如鼻炎、湿疹等可以通过适当服用以下粥、汤来调理。

(责编：王仁宏、高雷)




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