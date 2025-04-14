中国开设多样体重管理门诊服务健康生活

新华社合肥4月13日电（记者郭晨、吕岩昊）“这段时间体重增加后，感觉自己的体力降低了，睡眠也有一定影响，需要科学管理身材。”近日来到安徽省针灸医院就诊的年轻女性朱蓉蓉说，平常工作压力大、运动时间不能保证，所以想寻求中医的帮助。

“人们对于健康生活方式的追求日益高涨。我们于3月专门成立了减重门诊，通过中医传统的针灸、埋线等方式进行体重控制。”安徽省针灸医院内分泌科主任医师费爱华介绍，今年一季度，安徽省针灸医院因为体重以及相关问题就诊的人数较去年同期上涨了3倍多。

国家卫健委负责人在今年全国两会上提出将持续推进“体重管理年”行动，国家卫健委也鼓励各类有条件的医疗机构设置体重管理门诊。这不仅为民众提供专业服务，也催生出新的医疗服务业态。

在中国，人工智能技术也被应用到减重门诊治疗管理中，为体重管理“提速”。

“作为体重管理类的专科医生，我在工作中需要做大量基础工作，这非常耗时，压缩了真正的接诊时间。”中国科学技术大学附属第一医院内分泌科郑雪瑛博士介绍说，比如详细了解患者的基础信息、患病史、肥胖史、饮食偏好等，这个过程就需要约1个小时。

近期，由安徽当地医疗机构和健康科技企业联合开发的体重管理AI大模型智能助手投入使用，辅助医生们提高减重的个性化干预质量和诊疗效率。“通过患者与大模型互动生成结构化健康档案，我可以在30秒内快速掌握患者的全周期健康画像。”郑雪瑛说。

郑雪瑛介绍，目前团队也在尝试探索AI大模型智能助手为超重人群定制多口味减肥餐以及使用拍照识别和分析每日餐食能量及营养等更新的场景应用。

安徽医科大学校长、中国科学技术大学讲席教授翁建平说，AI大模型智能助手结合专业化医生支持，可以实现对肥胖人群“千人千策”式的个性化干预，帮助老百姓从“被动治疗”转向“主动预防”。

一些综合性医院联合多学科的体重管理联合门诊也相继成立，更好地服务社会需求。

“妈妈做的饭实在太好吃了，我忍不住。”一句8岁小胖孩的话语逗乐了正在接诊的安徽省儿童医院0-18岁体重管理联合门诊医生王亚和孩子妈妈，但随后的体脂测量以及各项检查指标却让医生和孩子母亲不由担心起来。

“孩子因为肥胖出现了性早熟征兆，必须首先纠正孩子的认知，让孩子充分了解肥胖带来的危害。”王亚介绍，成立联合体重管理联合门诊后，遇到类似的病例，她可以快速地将孩子先转诊到心理等科室开始相关的跨学科综合评估和治疗。

“因为孩子成长处于敏感时期，肥胖不仅带来的是身体上的伤害，更伴随着一些心理问题。”王亚介绍，今年3月，该医院联合内分泌代谢科、儿童心理科、儿童心血管科等成立了跨科室跨学科的0-18岁体重管理联合门诊，为超重、肥胖或体重异常儿童和青少年人群制定科学管理和诊疗方案。

今年以来，中国多地医疗机构陆续成立体重管理门诊，满足就诊需求。在广西，南宁市第二人民医院“体重管理一体化门诊”正式开诊，整合胃肠（减重）外科、临床营养科、内分泌科等学科，通过“评估-干预-随访”全周期管理模式，为肥胖者提供科学化、精准化、个性化体重管理方案。在湖北武汉，华中科技大学同济医学院附属协和医院体重管理中心揭牌，整合全院14个学科，构建“筛查评估-分层治疗-并发症防控-长期维护”的管理体系，计划年筛查超重肥胖患者5万人次。