北京有条徒步线路叫“香八拉”（从香山拉练到八大处），很受徒步爱好者欢迎。一位朋友慕名打卡，一来没经验，二来装备不专业，一开始走不下来，但多“刷”了几次不仅能走完全程，还爱上了徒步运动。然而，隐隐作痛的膝关节成为新困扰。到医院康复科寻求帮助后，朋友的疼痛逐渐缓解。

有人说，“运动的尽头是康复科”。虽是玩笑话，但也提醒我们，爱运动的人未必会运动。

运动要循序渐进、遵循规律。如今，全民健身理念不断深入人心，群众运动热情高涨，但切不可“蛮干”。首先，要了解自己，根据年龄特点、身体状况选择合适的项目。辽宁阜新有个国民体质监测中心，花半小时做个体质检测，市民能得到一张免费的运动处方。有了“凭证”，适合参与什么运动、哪些技能还需加强，一目了然。事实上，在医院康复科就诊，进行体质评估也是第一个环节。

如何让运动康复惠及更多人？

观念要跟上。运动康复并非专属于运动员，如今日益普及。身体劳损或受伤后，不仅需要因人而异、缓解疼痛的方案，也需要恢复身体功能、矫正动静体态的方法。康复医学依托核磁共振等方式，借助等速肌力测试仪等设备，能拿出更具针对性的解决办法，同时，也帮助人们在治疗过程中学会自主锻炼肌力、避免损伤的知识。

缺口须补上。当前，运动康复领域的高质量供给仍不足，无法匹配不断增长的群众需求。运动康复涉及医学、运动学等领域，对从业人员的资质要求较高。人才短缺、良莠不齐是当前限制该领域高质量发展的主要原因，需进一步完善人才培养体系、加强从业人员职业认定、建立针对不同人群的运动处方库。

坚持运动健身，帮助人们获得健康、享受快乐。运动康复学科和产业的发展，为全民健身提供支撑。在大江南北的活力图景中，推动全民健身和全民健康深度融合，运动康复大有可为。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 16 版）