春暖花开，运动正当时。科学锻炼，防伤防病尤为重要。

运动须循序渐进，让身体各部位肌肉、关节等逐步适应运动强度。

训练中如出现急性腰扭伤，不建议轻症者进行按摩或者复位矫正，可以佩戴护腰，一周左右症状可得到缓解。如果症状没有缓解或者反复扭伤，建议去医院进行系统检查。

肩部问题要前往专科医院明确诊断。如果确定是因肌腱拉伤、撕裂造成的肩袖损伤而非肩周炎，就要注意保养，尽量减少晾衣服、钉钉子等抬手超过头部的动作。运动时做好防护，可在肩关节周围贴贴布。单双杠等运动不适合大多数中老年人。

发现膝关节有不适时，要调整锻炼方案，减少剧烈运动的频率。尽量避免选择羽毛球、跑步、登山等对膝关节损伤较大的项目。中老年朋友要注意减少太极拳等需要长时间进行半蹲位姿势的运动量。

走路是一种很好的健身方式，但是每次要走到1小时左右才能达到良好的健身效果。对足部有骨刺的患者来说，需要控制量，可将每次走路分为几段完成，每段中间休息10—15分钟，让足部得到充分休息。

（作者为首都医科大学附属北京朝阳医院运动医学与康复医学科主任，本报记者孙龙飞采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 16 版）