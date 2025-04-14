AI监控识别，守护校园食品安全

4月10日上午，在河北省邢台市任泽区第二中学食堂操作间，工作人员穿上白色工作服、佩戴帽子和口罩，对照清单核对当日食材。新鲜蔬菜分类码放于垫高防潮的货架，冷冻肉品外包装规范留存，后厨操作台光洁如镜，生熟刀具、案板分色悬挂……操作流程严格规范，人员分工明确。

同一时间在邢台市市场监督管理局，食品安全协调科科长夏慧打开了食品安全智慧监管信息化平台。全市各个学校食堂厨房画面、后厨人员的一举一动全部可以实时监控，系统可以自动识别违规行为。

校园食品安全，深受广大人民群众关注。中小学校数量多、分布广，人力监管力度有限。对此，去年10月，邢台市上线食品安全智慧监管信息化平台，将物联网、云计算、AI（人工智能）大模型等新技术与食品安全监管深度融合，通过人脸识别、行为识别、移动侦测等技术，自动抓拍厨房内未戴口罩、不穿工作服、吸烟、鼠患等7类违法违规场景，第一时间推送给属地监管部门。

临城县第三中学新食堂垃圾桶盖长时间未关闭，监控识别后，系统实时发出警告。“食品安全智慧监管信息化平台通过线上巡查和AI预警，实现全天24小时全景监控、非现场监管，精准高效。”夏慧说。

不仅如此，邢台市还建立起视频安装、运行协调、网络巡查、定期推送、问题处置5项工作机制，对预警信息实现“预警—核查—处置—反馈”闭环管理。定期对各县区、各学校食堂相关问题数据进行汇总分析，函告教育部门，形成部门协作合力，压实学校食堂主体责任。

“食品安全智慧监管信息化平台对我们餐厅既是监督，也是帮助。有了它，我们食堂工作人员时刻注意规范操作，食品安全更有保障，师生们吃得也更加放心。”北京健坤餐饮集团邢台市第十九中学餐厅经理吕洪士说。

目前，邢台全市有2073家学校食堂、60家重大活动保障餐饮单位纳入食品安全智慧监管信息化平台。据统计，2025年第一季度平台累计预警食品安全问题17144个，数量较2024年第四季度下降72%。其中，吸烟问题数量下降87.5%，未盖垃圾桶问题数量下降83.2%，鼠患数量下降76.9%，监管成效初步显现。

邢台市市场监管局二级调研员乔福山介绍，下一步，邢台市将推动食品安全智慧监管信息化平台不断完善，接入大型超市、食品小作坊等业态，扩大食品生产经营者智慧监管覆盖范围。研发智慧监管APP端，支持企业管理人员随时随地查看后厨、仓库等关键区域实时监控画面，可及时接收警告并上传整改结果，系统自动生成电子整改台账。同时，依照食品安全“三书一函”制度，对系统性风险挂牌督办，对苗头性问题提醒敦促，对整改不力单位进行约谈，形成“明责—履责—问责”的完整责任链条，全面提升食品安全治理水平。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 14 版）