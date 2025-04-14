春季防“三病”，专家建议顺时而为（链接）

清明之后，往往会乍雨还晴、似寒又暖。中医认为，纷繁而至的风雨令人湿气丛生、精神不振，疾病容易乘虚而入。

在广东省中医院中医经典病房主任、全国名老中医学术继承人颜芳看来，春季养生应顺时而为、抒发阳气，打好一年健康的根基。

首先要防肝病。“正值肝气升发之时，人们不要陷入悲痛、愧疚等情绪而不能自拔。”颜芳说，“肝喜调达而恶抑郁，肝气损伤就会觉得压抑，甚至觉得胸口憋闷、双目无神、口干口苦，部分女性还可能会月经不调、乳腺增生。”

其次要防脾病。雨水多，湿邪侵袭，久坐、少运动、脾虚运化不健的人身体容易痰湿堆积。“中医认为，脾脏喜燥恶湿，湿气困厄中焦脾土，部分人会腹痛腹泻、口淡，甚至长期消化不良。”颜芳说。

此外还要防伤阳。颜芳表示，清明前后，人体阳气逐渐解封，分布全身四周，这种“营卫之气”便是人体卫外的第一道防线，此时寒邪侵袭，容易感冒，出现鼻塞、流涕、恶寒、发热等症状。

如何顺时而为？

在食疗方面，颜芳介绍，春季宜补充营养、扶正固本，食物宜多甘少酸，补肝养脾，忌辛辣发物及油腻厚味，宜甘凉、清淡、芳香。可适量多吃柔肝养肺的食物，比如荠菜养肝和中，菠菜利五脏、通血脉，山药健脾补肺，淡菜可以滋水涵木。也可适当进食暖脾胃的药食同源食物，比如赤小豆、茯苓、山药、薏苡仁、五指毛桃、陈皮、艾叶等。

在运动方面，颜芳表示，外出踏青对人体有很多好处。呼吸新鲜空气，可以清肺健脾，增强心和肺的功能。

此外，颜芳还推荐荡秋千，“这种有规律的前进与倒退运动，能促进人们的腰部活动，预防、治疗腰椎间盘突出，经常荡秋千对神经系统、心血管系统、呼吸系统疾病也有一定的预防作用。”

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 14 版）