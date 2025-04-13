美年健康应用个体化体检AI智能体 推出全流程AI个体化体检解决方案

4月11-13日，“2025全民健康管理(北京)大会·第十二届301论健暨第十四届体检中心主任学术会议”在京举行。此次大会以“聚焦国际前沿，智领学科发展”为主题，汇聚了国际知名学者、两院院士，以及来自全国健康管理学界和业内外的众多专家。他们围绕国际前沿理论与技术展开深入研讨，精准剖析市场发展方向，为推动健康产业的可持续发展积极建言献策。

在健康体检领域，个体化体检正逐渐成为行业发展的关键方向，与传统的套餐式体检不同，个体化体检根据每个人的年龄、性别、生活习惯、家族病史等因素，量身定制专属的体检项目，更具针对性和精准性。大会现场，中国健康管理协会副会长、中华医学会健康管理学分会前任主任委员曾强教授详细公布了个体化体检十年来的重要进展。历经十年探索，个体化体检实现了三个时代的跨越，即从“套餐式体检时代(2014)”到“个体化体检时代(2015-2024)”，再到“个体化体检AI智能体时代(2025)”的跃迁。个体化体检以专家系统与智能算法为引擎，深度融合临床智慧与数字技术，构建“千人千面”的健康管理评估体系。发展迄今，个体化体检形成了包括“2个场景”、“4大慢病”、“5大标准体系”、“6大团检模式”、“15个评价指标”和“16项疾病风险评估模型”等核心内容在内的方程式。其中，“2个场景”即个体化体检目前分为个人个体化体检和团队个体化体检两个场景；“4大慢病”即覆盖心脑血管疾病、糖尿病及代谢性疾病、慢性呼吸系统疾病和恶性肿瘤；“5大标准体系”包括流程信息化体系、完善的质量控制体系、标准化的管理体系、强大的知识库体系和可持续发展的运营体系；“6大团检模式”包括个性团、固定团、自由团、专项团、专项+个性团、指定团。

曾强教授进一步指出，2025年，个体化体检进入深化研究阶段。经过华西医院多轮预实验，江苏省人民医院、瑞金医院等专家团队的深度参与，联合美年健康的大数据验证，个体化体检AI智能体正式问世。基于多学科专家智慧、千万级数据流和AI智能算法模型打造的“个体化体检AI智能体”，能驱动疾病风险评估模型动态优化，构建了涵盖“精准预警-精准诊断-精准干预”的全方位健康管理闭环。

在众人的共同见证下，中华医学会健康管理学分会主任委员郭清教授，中国健康管理协会副会长、中华医学会健康管理学分会前任主任委员曾强教授，中华医学会健康管理学分会侯任主任委员刘玉萍教授，中华医学会健康管理学分会副主任委员张群教授，美年健康集团董事长俞熔共同登台，启动了“个体化体检AI智能体发布暨个体化体检倡议行动”。个体化体检智能体的发布，标志着体检行业在智能化、个性化方向迈出了关键一步，将引领整个行业进入全新发展阶段。

作为中国预防医学领域的领军企业，美年健康始终以科技创新为引擎，顺应健康体检进入个体化智能时代的要求，深度参与并引领我国个体化体检的发展与变革。美年健康集团董事长俞熔表示，2024年，美年健康即上线了个体化体检智能应用，已实现与华西医院等头部医院的同质化服务，下一步将在全国率先落地并大范围应用个体化体检智能体，继续引领行业高质量发展。

在大会的“精准健康管理论坛”环节，美年集团高级副总裁江颖以“全流程AI个体化体检解决方案”为主题，讲解了美年健康率先落地个体化体检的具体措施。

江颖表示，在检前阶段，美年健康能为客户进行个性化分析和套餐定制。对于团体客户，美年健康会提前多维度分析团检客户特点，根据团检客户所在地区、行业和岗位构成，结合历年体检结果，自动生成团检方案，包括针对不同岗位、不同性别、不同年龄的多样化体检套餐，精准提炼出套餐的选项依据、项目说明等，让客户可以精准了解到个体化方案的价值。对于个体客户，美年健康可实现体检套餐的自动定制，根据客户的年龄、性别，依据国家1+X体检项目，自动生成基础套餐；如果客户已选购套餐，在客户预约时再结合历年体检结果，健康问卷填写内容，客户所属行业、地区、岗位等风险因素，进一步生成个体化的体检套餐。

在检中阶段，美年健康能提供个体化就检和深度检查，通过团单智能化排期、个检智能化预约、自助化报到、检中智能导诊、个体化报告解读等智能化工具，实现了检中全流程的智能化和个体化，显著提升了客户体验。对于检中发现的异常症状、体征、指标，系统结合客户既往体检结果和本次在其他科室的检查结果，自动推荐深度筛查的项目，在小程序端提示，并说明加项依据，方便咨询医生跟客户做深度筛查。

在检后阶段，美年健康能提供基于主检AI的个体化体检报告，采用华为盘古大模型做垂类训练，实现了主检报告的智能化生产，可以结合健康问卷、最新临床指南和专家共识，生成更加个体化的体检报告。同时，美年健康还能经过人工智能多学科专家协作诊疗模式(AI-MDT)以及“健康小美”AI数智健管师生成个体计划健康管理方案，24小时陪伴，实时回答客户问题，动态跟踪方案执行情况，及时调整方案，实现个体化、人性化的健康管理。

随着AI技术的不断发展和健康管理理念的更新，美年健康集团将继续深化个体化体检在全国范围内分院的广泛应用，全力打造智能化个性化体检新范式。美年健康集团将秉持“以客户为中心”的理念，不断推动健康管理行业的智能化、个体化发展，为客户带来更优质的服务，引领健康管理的新纪元。