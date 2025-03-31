找麻醉科医生帮你关闭过敏模式

又到了 “花粉刺客” 的活跃季，也是各种过敏性疾病的高发期。很多人可能觉得打喷嚏、流鼻涕、眼睛痒痒都不过是小事情，但若不及时治疗，“小毛病”也可能引发大问题。

今天，麻醉科医生就来介绍两种新型的过敏治疗方法，帮助大家摆脱过敏困扰，大胆走出家门享受春天。

四大症状拉响鼻炎警报

遭遇过敏原突袭时，过敏人群的身体会拉响“四级警报”。

连环喷嚏停不下来 突发性连打5-20个喷嚏，晨起尤为明显。

鼻痒难耐 常伴眼睛痒、流泪，严重时眼皮肿成“悲伤蛙”。

鼻涕开启水龙头模式 清涕如泉涌，日均用纸量激增300%。

鼻塞严重 单/双侧鼻孔堵塞，部分患者可能出现嗅觉减退。

过敏难受还能求助麻醉科？

很多过敏患者做了各种尝试，如联合使用抗过敏药、鼻喷药、眼药水等药物进行对症治疗。但症状仍反复出现，甚至可能随着时间症状会进一步加重。在这种情况下，患者可以尝试其他的治疗方法，比如星状神经节与蝶腭神经节疗法。

这两种疗法是麻醉治疗门诊常用的治疗疼痛的技术，对于治疗过敏有很好的效果，一针见效，关闭患者的“过敏模式”。

过敏的本质是免疫系统错误地把花粉等无害物质识别为“敌人”，将其和病原体等真“敌人”一起进行了 “无差别轰炸”。而这两个神经节正是调控鼻腔血管和腺体的 “指挥官”。麻醉医生用药物让它们短暂“休眠”，既能减少组胺释放，又能改善局部循环，相当于给战场按下 “暂停键”。

一键关闭“神经节开关”

春天不该被纸巾绑架。如果你正被过敏折磨，不妨试试上面提到的 “神经开关战术”，选对抗敏武器+做好防护，你也能在花粉季轻松呼吸。

给免疫系统“泼冷水” 星状神经节疗法，是使用超声引导将药物注射到颈部的星状神经节周围，抑制过度活跃的交感神经，调节植物神经功能，降低炎症因子风暴，相当于让免疫系统“冷静冷静”，从而降低鼻腔黏膜对温度、花粉等过敏原的免疫反应，达到改善鼻塞流涕、打喷嚏、眼睛痒的症状。

适合人群：吃药喷鼻仍“泪流满面”的顽固派；合并失眠、头痛的过敏者。

不适合人群：有凝血异常、颈部感染、严重心肺疾病及青光眼的患者。

开启鼻子的“静音按钮” 蝶腭神经节疗法，是在超声引导下对鼻腔深部的蝶腭神经节进行阻滞或针刺，阻断过敏信号向大脑的“疯狂告状”。此法通过调节紊乱的神经功能，平衡鼻的自主神经功能，降低鼻腔黏膜的高反应性，从而减少鼻腔分泌物，改善鼻腔通气，让鼻涕喷嚏当场“闭麦”。

适合人群: 鼻塞到怀疑人生的“用嘴呼吸党”，抗拒激素药物的谨慎星人。

不适合人群：有鼻部手术史、鼻腔畸形及晕针恐惧症的患者。

文/高颖（北京友谊医院）