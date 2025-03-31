用心用情推进全社会适老化改造

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》提出，优化“一老一小”服务供给，其中包括推进全社会适老化改造等。这一政策犹如春风拂面，激起了各地适老化改造的浪潮。数据显示，截至2024年年底，我国60岁及以上老年人口已突破3亿大关，老龄化率超过22%，面对这一“银色浪潮”，适老化改造正从“小众话题”迈向“全民共识”，成为托举亿万家庭幸福的民生工程。

党的十八大以来，我国老龄事业发展按下快进键。截至2024年年底，全国累计完成208万户特殊困难老年人家庭适老化改造，建成家庭养老床位36.6万张。上海开展了适老化改造“焕新”活动，将防滑地胶、智能感应灯等适老设施送入寻常百姓家；在江苏苏州，通过“苏服办”App可以实现线上申请、立减直补，76家服务商为2万户家庭定制“适老方案”；浙江金华适老化改造发放真金白银，每户补贴最高2万元……这些数据背后，是无数老人从“将就”到“讲究”的生活跃升：曾经需要小心迈过的浴室门槛变成平缓坡道，昏暗的走廊亮起感应夜灯，冰冷的瓷砖换成防滑木地板。适老化改造，正在重塑中国老人的生活空间。

过去10年，政策春风始终是老龄事业发展的强劲动力。从《关于推进基本养老服务体系建设的意见》构建制度框架，到《积极发展老年助餐服务行动方案》破解“吃饭难”问题；从《居家养老上门服务基本规范》提升服务质量，到《关于加快发展农村养老服务的指导意见》补齐乡村短板，一系列政策文件如同精准滴灌，滋养着适老化改造的土壤。特别是2023年《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》的出台，更将适老化理念融入城市更新血脉，让老年人在熟悉的环境中安享晚年。这些政策的叠加效应，推动养老服务从兜底保障向普惠共享跨越，从传统模式向智慧化转型，既激发市场需求，又规范行业生态，让政策善意转化为民生实惠。

然而，适老化改造仍面临“成长的烦恼”。首先需要解决的问题是认知鸿沟。相关调研显示，超60%老年人对适老化改造“概念模糊”，部分子女视其为“可有可无的装修”，供需两端存在“信息温差”。改造质量参差不齐也需要引起足够重视。有调研发现，90%的家庭适老化改造存在门槛高差大、扶手抓握不便、急救系统装错位置等重大安全隐患，导致老人居家受伤。投入的智能设备操作过于复杂，也让很多老人“不会用、不敢用”。更深层的矛盾在于资金压力。中西部地区财政补贴覆盖率不足，农村老人面临“补贴难申请、服务难触达”的双重困境。此外，适老化改造的“最后一公里”梗阻明显，评估流程冗长、施工周期拖沓、售后维护缺位，让部分老人从“期待”转为“失望”。

面对人口老龄化“大考”，适老化改造需要更系统的解题思路。首先，以制度创新织密保障网络。建议在国家层面建立“基础改造包+个性定制包”分级补贴机制，对经济困难家庭实行全额兜底，对普通家庭采用“政府补一点、企业让一点、个人出一点”的共担模式。借鉴浙江“先到先得”的补贴发放机制，建立动态调整的财政投入模型，确保资金能够“雪中送炭”而非“锦上添花”。其次，以市场活力激活一池春水。可推广苏州“公开遴选服务商”模式，建立适老化改造企业白名单与黑名单制度，对研发智能适老产品的企业给予税收减免。鼓励企业开发适老化智能产品，开发“一键呼叫”“语音控制”等适老化智能终端，探索“5G+AI”适老化场景，构建“家庭—社区—医院”联动的监测网络，打造智慧适老化新场景，培育“适老化改造+养老服务”的复合型产业，让市场主体在创造社会效益的同时实现经济效益。再次，以人才赋能筑牢坚实支撑。推动职业院校开设适老化改造相关专业，建立“培训+认证+就业”的一体化体系，培育一支懂技术、有情怀的专业队伍。此外，还要营造全民参与的浓厚氛围，通过社区宣传、志愿服务等方式，让适老化理念深入人心，形成全社会关爱老年人的良好风尚。

站在老龄化社会的历史坐标上，适老化改造不仅是民生工程，更是文明标尺。当防滑扶手撑起稳稳的幸福，当智能设备点亮晚年生活，当政策暖阳融化认知坚冰，我们看到的不仅是物理空间的改造，更是对“老有所养”的深情注解。这场关乎3亿老人的民生变革，终将让“养老”变“享老”，让每个老人都能在熟悉的屋檐下，触摸到时代的温暖。

（作者：李芳 肖卓群，分别系北京科技大学马克思主义学院教授、北京科技大学马克思主义学院博士研究生）