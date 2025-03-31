走进新下线的适老化旅游列车（经济新方位）

3月28日，国铁郑州局“大河之南号”特色旅游列车下线，在原有普速列车的基础上，对车厢进行了深度定制和大量舒适化、适老化改造。改造后的列车长什么样？与普通旅游列车有什么区别？记者进行了采访。

硬件条件怎么样？

酒店式客房配有独立卫生间，设施充分适老化

今年，商务部等9单位发布《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》，此后，各地陆续加开银发旅游列车。

旅游列车、银发旅游列车、适老化旅游列车有何区别？据介绍，旅游列车是一种专列产品，一般分为普惠型、舒适型和品质型。银发旅游列车是指主要针对老年游客开发的专列产品。适老化旅游列车，是指在硬件设备设施上对列车车体进行适老化改造的旅游列车。

“适老化改造主要针对老年游客在通行、感知、操作等方面的障碍，突出安全与便利。”中车四方技术专家战韦鹏说。

例如，取消车厢连接处的两个门槛，减少磕碰摔伤风险；设置防滑扶手、防滑地毯或防滑凸起地面，保障通行安全；对包厢爬梯及爬梯踏面进行加宽、防滑处理，加装扶手、把手，保障上下床安全；增设医务室，提供应急医疗器械及药品。此外，加大各种按键按钮的字号，增加有关标识，帮助老年人更好了解列车配置的各项功能。

“大河之南号”对列车原有布局进行重新设计，改造为酒店式客房，一节车厢设置6个包间，有2人间、3人间、4人间可供选择。“每个包间都配有独立卫生间，且采用干湿分离布局，配备恒温马桶和紧急呼叫装置。”国铁郑州局有关负责人介绍。

除了舒适型“大河之南号”适老化旅游列车下线，国铁成都局一组普惠型旅游列车近期也完成了适老化改造。这组普惠型旅游列车保留了普速列车的原有布局，其软卧车厢一节包含9个包间，每个包间可载客4人。除了对爬梯踏面、踏板边角进行适老化改造，列车还加长包间上铺的护栏，增设阅读灯、充电插座等。同时，也在卫生间增设紧急呼叫装置，并于卫生间外部加装声光报警器，在乘务员室设呼叫装置主机。“大部分银发旅游列车使用的是普通的空调普速车。”国铁集团客运部有关负责人介绍，国铁集团将补强改造银发旅游列车的设备设施，给银发群体更多旅途关爱。

服务升级有哪些？

车上有茶室、棋牌室等，提供医疗服务

“大河之南号”预计于4月中旬运营，届时将有哪些新服务？

“大河之南号”的多功能车设有8人茶室、棋牌室、娱乐室等，可以提供卡拉OK、棋牌等服务。

在路线规划、餐饮设计和活动设置上，适老化旅游列车将充分考虑老年游客旅途需要。主打慢节奏。规划旅行线路时，拉长单个景点的游玩时间，让游客有充足时间赏景或休息，降低旅游强度。未来，“大河之南号”将根据市场需求，开发特色线路。每条线路均将串联多个旅游景点，列车将在景点车站停留等待，实现“车随人走”的灵活安排。

突出健康餐。设计符合老年人口味的菜谱，清淡、少油、少盐、软烂，提倡小份多餐。

提倡在途游。“问卷调查显示，50后老年人出行基本以组团方式进行，比如，与同学、战友、同事等同行，更追求一路欢歌一路行。”国铁郑州局相关负责人介绍，“大河之南号”运营后，将安排一系列互动式文艺活动。

健康安全方面，铁路部门表示，多数银发旅游专列会配备随车医务人员，提供血压测量、伤口处理等基础医疗服务，通常也会提前做好老年游客突发疾病的应急方案。如果游客病情严重，列车会协调前方车站联系120急救车待命，必要时安排临时停靠或就近送医。

坐着列车去哪玩？

到后年，将有上百条铁路银发旅游精品路线

2024年，全国共组织开行旅游列车1860列，是历年来开行数量最多的一年，比2019年增长近50%，运送游客超过100万人次。今年截至3月28日，已开行旅游列车超180列，呈现良好发展态势。数据显示，在这些旅游列车的游客中，老年游客占比接近80%。著名的“新东方快车”旅游列车也正在进行适老化改造。“我们将在每个包厢设置紧急呼叫系统、无障碍通道、风量调节开关，在洗手间设置带防溅盒的5芯插座，方便医疗设备使用。”国铁乌鲁木齐局有关负责人说。

坐着银发列车都能去哪里呢？从开行情况看，银发旅游列车的旅行路线丰富多样，既可以前往广西桂林、湖南张家界、安徽黄山感受山水之美，也可以去陕西西安、河南洛阳、山西大同体验深厚的历史文化，还有草原之旅、大美新疆之旅等特色线路。不仅如此，银发旅游列车的乘客还可通过联乘联运的方式实现跨国出游。比如，“熊猫号”旅游列车就采用专列+邮轮的模式，从四川成都出发至山东烟台后，游客换乘邮轮前往韩国仁川、首尔等地。

据介绍，到2027年，国铁集团预计设计、推出100条以上铁路银发旅游精品路线，打造160组银发旅游列车舒适化适老型专用车组，银发旅游列车开行规模将超过2500列。

《 人民日报 》（ 2025年03月31日 02 版）