警惕隐匿症状 守护肾脏健康

前不久，陆军军医大学大坪医院肾脏内科举行了义诊活动。多位专家现场科普了如何通过识别身体异常信号及时发现肾脏疾病的早期隐蔽症状。专家呼吁，肾脏疾病早期症状易与其他疾病混淆，及时识别身体异常、尽早干预，十分必要。

“很多人以为腰疼才是肾有问题，其实肾脏疾病的信号可能藏在‘眼皮’底下。”大坪医院肾脏内科主任陈客宏举例说，晨起发现眼皮“肿成泡泡眼”，袜子勒出深痕半天消不掉，小便时看到泡沫像啤酒沫一样漂浮15分钟以上，都可能是肾脏“罢工”的前兆。如果夜尿量超过白天的1/3，可能是肾小管在“报警”。更隐蔽的是，年轻人血压突然飙升、总感觉莫名疲惫，甚至皮肤无故发痒，都值得去查查肾功能。

“体检单上的尿常规、肾功能别光‘扫一眼’，三项关键数据要盯紧。”西南医院肾脏内科主任赵洪雯说，肾脏就像身体的“滤网”，血肌酐是肌肉代谢产生的废物，如果超过106μmol/L，可能意味着肾脏排泄功能下降，尿素氮是蛋白质代谢的最终产物之一，如果超过7.2mmol/L，可能意味着肾脏功能受损；肾小球滤过率是衡量肾脏过滤功能的黄金标准，如果肾小球滤过率低于90意味着肾功能受损，低于60则需要立即就医。

对于如何保护肾脏，专家给出“三字经”：控、戒、查。首先是合理饮食：控盐，每日不要超过5克；控蛋白，吃适量优质蛋白（如鸡蛋、瘦肉）；控尿酸，避免高嘌呤食物。其次是避免伤肾行为，要戒乱吃药、戒烟酒、戒含糖饮料。还要定期体检，尿常规、肾功能、肾脏超声是筛查肾脏疾病的“三大法宝”。

“肾脏不会说话，但它给的每一个‘小信号’都值得人们认真听。慢性肾脏疾病如果能在早期发现并干预，完全可以延缓甚至避免进入更严重的阶段。”赵洪雯说，糖尿病患者、高血压患者、肥胖者、长期滥用止痛药或中药者、家族中有慢性肾病史者都是高危人群，建议每6至12个月就要进行肾脏疾病检查。