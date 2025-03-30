养生粗粮皂角米成“美容神器”？

最近，一种名为皂角米的养生粗粮在网络上走红，价格是普通大米的几十倍甚至上百倍。不少商家称它为“美容神器”，宣称其能够补充胶原蛋白，让皮肤更有弹性，有美容养颜的功效。

那么，皂角米真有如此奇效吗？科技日报记者日前就此采访了相关专家。

皂角米是豆科皂荚属植物皂荚的果实，也被称为雪莲子、皂角仁、皂角精等。这类果实被采摘、晒干后，可用木棒等工具将其外壳敲碎取出种子，再将种子晒干去除多余水分，制成干燥的皂角米。

皂角米外观呈米白色或淡黄色，形似晶莹的小珍珠，散发淡淡清香。北京协和医院临床营养科主治医师马方介绍，皂角米是一种低蛋白、低脂肪的高能量食物，富含碳水化合物，能快速为运动员、户外工作者等高能量消耗人群补充能量，帮助其维持身体正常运转。

网络上关于皂角米美容养颜的宣传铺天盖地，声称其富含胶原蛋白，能够使皮肤变得光滑细腻。然而，事实并非如此。

“皂角米的主要成分是可溶性膳食纤维，水煮后会吸水膨胀，食用后饱腹感强，能够促进排便，对减肥有一定帮助。”北京大学第一医院临床营养科副主任医师窦攀说，“但皂角米并不含胶原蛋白，也没有美容养颜的功效。”

许多人觉得皂角米吃起来黏糊糊的，认为这就是胶原蛋白，能够美容养颜。但相关专家指出，黏糊糊的东西是一种多糖物质——植物胶质，而非胶原蛋白。多糖物质属于糖类，而胶原蛋白是蛋白质，后者仅存在于动物性食品中，两者完全不同。即使摄入胶原蛋白，它在人体中也会被分解为氨基酸，再由身体分配到需要的部位，并不会直接作用于皮肤。

人们平时用水洗白木耳、鹿角菜时，也会感觉手黏黏的，就是因为它们体内的植物胶质被溶解到水里了。这种植物胶质属于可溶性膳食纤维，它只能在大肠中停留、促进肠蠕动，并不能被进一步消化吸收，无法对皮肤产生影响。

有种观点认为，皂角米所含的可溶性膳食纤维能够促进肠蠕动，可以帮助人体排出废物。当身体环境更清洁，皮肤也会看起来更清爽、有光泽。“不过，这种影响是间接的，不能够将其夸大为皂角米具有直接的美容养颜功效。”窦攀说。