大学开了“体重管理”课

“希望选修这门课既能让我做好体重管理，又能在个人生活能力和自信心建设方面获得提升。”大连理工大学电气工程学院的戴鑫同学对“体重管理”训练课期待满满。

为响应国家“体重管理年”行动号召，近日，大连理工大学面向身体质量指数（BMI）≥30的学生群体开设“体重管理”特色训练课程，设置连续21天的短期和更长周期的干预计划，利用课外时间（周一至周五晚间、周六和周日日间）组织专项学习，搭建包括科学锻炼、健康饮食和心理疏导多维度的特色课程平台，提升学生体重管理意识，拥抱健康生活方式。

学生线上报名课程后，需要完成包括血压、体成分、心肺耐力和情绪评估等内容的课前普查，从而针对性地制定科学有效的体重管理方案。

在科学锻炼课程环节，学生将在专业老师的指导下连续完成21天有计划、多类型、针对性的陆上训练和水中训练。其中，陆上训练多采用垫上动作，搭配弹力带、瑜伽球、踏板等运动器材进行；水中训练则包括水中健身操和游泳。运动记录还可以充抵必修体育课程的相关测试，折抵部分学时学分，鼓励学生们更好坚持。

在健康饮食环节，学校联合营养学专家团队创新研发，形成兼顾口味、营养价值和热量管理的健康饮食方案。学生在21天的63餐中，需要在健康餐指定窗口按要求就餐50次以上方为合格，确保既满足学生身体基础代谢需求，又在多样化饮食中实现“无痛”减重。

在心理疏导环节，学生将在专业教师的带领下，完成课前评估、课中支持和课后跟进的全流程心理辅导，帮助学生在体重管理过程中保持积极心态，克服心理障碍，增强自信心，长效提升体重管理效果，为健康生活建强心理基础。

“我们会在课程中做好全过程的数据跟进，让学生们也时时可见。希望通过科学锻炼、健康饮食和心理疏导多维度的养成训练，帮助同学们养成科学运动和健康饮食习惯，更好管理体重、强健身心，在全校营造健康风尚。”大连理工大学体育与健康学院副院长高峰杉表示。

（本报记者 吴琳）