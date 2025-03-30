打一针治愈过敏？别信

随着春暖花开，春季过敏问题再次引发广泛关注。一些药物小广告声称“打一针可以根治过敏”，是真的吗？记者对此进行了求证。

北京地坛医院主任医师蒋荣猛表示，春季过敏是一个长期影响健康的难题，难以通过单一手段实现完全根治。“控制过敏症状应在专业医生的指导下，制定并执行长期的管理计划。”蒋荣猛说。

蒋荣猛介绍，春季万物生长，过敏原较多。比如，柏树、杨树、梧桐、桉树等树木产生的花粉颗粒比较小且传播距离远，极易引发过敏反应。此外，在家居环境中，尘螨、宠物皮屑以及某些霉菌在春季也更为活跃，成为常见的室内过敏原。

关于哪些人群更容易受到过敏的困扰，蒋荣猛列举了以下几类：一是具有过敏家族史的人群，如患有过敏性哮喘、过敏性鼻炎或湿疹的个体；二是免疫功能尚未成熟的儿童青少年；三是因经常熬夜或承受较大压力而导致免疫功能紊乱的人群；四是长期暴露于过敏原环境中的人群。

“尽管春季过敏难以根治，但并不意味着无法治疗。”蒋荣猛表示，通过避免接触过敏原、采取适当的药物治疗（必要时使用脱敏治疗）以及调整生活方式等措施，可以有效控制过敏症状。他特别提醒公众，不要轻信“一针治愈过敏”的药物广告。

在谈及抗过敏药物的副作用时，蒋荣猛表示，现在比较普遍的抗过敏药一个是抗组胺药，一个是鼻用激素，这些药物并不会导致成瘾，但长期使用可能会产生一些副作用。比如，抗组胺药有可能会引起嗜睡、注意力不集中等问题，因此高空作业、开车人群如果用药，要特别注意。另外，药物的使用必须在医生指导下进行，切勿自行停药，以免导致过敏症状反复发作甚至加重。

过敏可能持续较长时间，且个体在不同年龄段的过敏表现也可能有所不同。“控制过敏症状需要在医生指导下制定一个长期的管理计划，包括环境控制、生活方式的改变以及恰当的药物治疗等。”蒋荣猛说。