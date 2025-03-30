春暖花开，旅游市场也逐渐回暖。其中，一列列满载老年游客的银发专列，成为一道亮丽的风景。银发专列用适老化服务与人文关怀，为老年人提供温暖与惊喜。

随着社会发展，越来越多的老年人观念发生转变，知道世界那么大的他们，也想去看看外面的世界，银发经济潜能在旅游消费市场日渐凸显。据了解，近年来青藏集团公司开行的旅游专列中，游客年龄55岁及以上人群占比在77%以上，银发游客已成为铁路旅游出行的主力军。2024年，青藏高原铁道国际旅行社有限公司已陆续开行新疆、敦煌、拉萨、香港、厦门等方向旅游专列58趟，共发送旅客1.8万余人次，其中银发游客1.3万余人次，银发专列成为值得关注的现象。

银发专列为老年人旅游提供了很大便利，有利于老年人提高生活质量。对银发族而言，由于身体条件、行动能力等方面的限制，其出行往往面临着诸多不便。旅游专列能为银发族提供节奏慢、舒适度高、安全性好的出行体验，让更多银发族踏上追寻“诗和远方”的旅程。在旅途中，列车广播还会不定时为游客宣讲保健常识，餐车也专为银发游客提供定制餐食，提高他们在旅途中的餐饮体验。

同时，银发专列还带动了旅游经济发展。我国老年人规模大，老龄化速度快，银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，是拉动生产和消费的重要部分。今年的《政府工作报告》提出，完善发展养老事业和养老产业政策机制，大力发展银发经济。银发专列是丰富养老场景、释放消费潜力的有力举措之一。

开行银发专列创新举措值得点赞。为适应和满足银发游客高品质旅游出行需求，铁路部门也要持续进行适老化改造。比如在理念、产品、服务、管理等方面进行全面创新与提升，从候车服务、大件行李搬运到特色餐食和随车医护，用心精准对接老年人需求，为银发游客提供温馨舒适的旅行体验，增强乘客的获得感、幸福感和安全感等。