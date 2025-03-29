新一批食品安全国家标准发布 食品标签将发生这些变化

近日，国家卫生健康委、国家市场监督管理总局公布了50项食品安全国家标准和9项标准修改单，这些标准主要聚焦民生关切和产业发展需求，强化构建全链条食品安全风险管理体系，为消费者食品安全与营养健康提供更有力的保障。

新发布标准包括：食品标签标准2项、特殊膳食食品标准3项、食品产品标准4项、生产经营规范标准3项、食品相关产品标准1项、食品添加剂和食品营养强化剂质量规格标准8项、检验方法标准29项，以及《生乳》《灭菌乳》《食品中污染物限量》等9项标准修改单。

其中新发布的《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》实施后，我国食品标签将要求强制标示致敏物质信息，生产日期、保质期、到期日等内容的标示也将发生变化。

当预包装食品使用含麸质的谷物、甲壳纲类、鱼类、蛋类、花生、大豆、乳、坚果八大类食品及其制品作为食品配料时，需要在配料表中以加粗、下划线等强调方式，或在配料表下方通过致敏物质提示语，提示食品中含有的致敏物质。

“避免食物过敏最简单、经济、有效的方法是日常生活中避免摄入引起过敏的任何食物。注意查看食品标签上标明的食物成分，是否包含致敏食物，能有效在日常生活中避免摄入或接触致敏食物。”北京工商大学食品与健康学院副院长、教授李健认为，新标准实施后，能更好保障消费者的食品安全，尽可能降低食物过敏的发生概率。

此外，新标准要求预包装食品的保质期标示更直观。例如，预包装食品需要按照年、月、日的顺序标示保质期的到期日，消费者不再需要自行计算保质期。同时规定保质期6个月以上的食品可不标示生产日期，仅标示食品保质期和保质期到期日。

李健提示，保质期主要包括贮存条件和贮存期限，两者不可分割。贮存条件通常包括常温、避光、冷藏、冷冻等，只有在标签指明的贮存条件下保质期才有效。如果产品存放条件不符合规定，食品的保质期很可能会缩短甚至丧失安全性保障。

据了解，截至目前，我国已累计发布食品安全国家标准1660项，包含2万多项指标，涵盖全部340余种食品类别。