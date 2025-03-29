飞鹤会员一站式服务平台星妈会会员破8000万

当前，向提供母婴护理、托育服务以及相关职业培训、消费品生产的企业加大金融支持力度，营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围已成趋势。优生优育、重视科学育儿也已成为新生代父母的共识。

日前，飞鹤星妈会宣布会员数已突破8000万。

星妈会作为飞鹤旗下高端会员服务平台，持续关注“生命早期1000天的大脑发育”及“母乳研究”，聚焦0至6岁科学喂养全程指导，通过私域生态体系为会员提供专业孕生养教育、母婴健康服务及定制化全家营养解决方案。

8年聚集8000万中国妈妈

没有人天生就会做父母，同时一代人也有一代人的育儿方式，以90后、00后为主的爸妈们，正在将育儿这件事科学化、精细化、悦己化。他们更愿意学习专业育儿知识，更相信专业医学指南、专家分享和用户实测，讲究“科研式育儿”，也更关注亲子陪伴质量与自我价值的平衡。

正是在这样的背景下，飞鹤星妈会应运而生，并快速发展。

2017年，星妈会正式成立，以“守护中国宝宝健康成长”为使命，从母婴健康领域的服务需求出发，逐步构建起连接品牌与家庭的专业桥梁。

2019年，星妈会从微信公号升级为类似于母婴垂直APP的服务平台，进入快速增长期，并于2021年底实现平台会员数超过4000万。

如今，星妈会会员数已突破8000万，依托飞鹤60年的中国宝宝营养研究及国家级母乳科研成果，星妈会聚焦年轻女性核心用户群，提供全方位、多样化的母乳喂养知识，传递科学的育儿理念，护航飞鹤超8000万母婴群体的健康发展。星妈会一直践行飞鹤的愿景使命：用营养传递爱，为人类更智慧、更健康、更长寿做最值得信赖的全龄营养引领者。

星妈会依托飞鹤全产业链优势，打造了飞鹤特有的“精准营养智库+专属会员服务+千万妈妈交流圈”的会员一站式服务平台，不仅成为了飞鹤会员服务的主阵地，更成为了“星妈”们的家庭营养智能管家。

专业内容全面服务

“希望通过星妈会，让育儿回归科学，让妈妈找回自己。”据星妈会相关负责人介绍，平台一直以来都严格把控内容专业度，不光后续会面向会员提供全年龄段专家课程，并且还会持续更新精准覆盖全家的营养健康知识。同时，会员还可在平台内享受直连三甲医生免费在线问诊，并使用AI智能工具给宝宝进行健康脑发育测评等一系列定制化服务；

除了围绕“生养教”全阶段，提供广泛、可操作的育儿指导及服务之外，星妈会后续也为会员提供精选家庭营养定制品。全年龄＋全方位解决安全+营养的家庭营养痛点。

“我们希望能够让妈妈们在这里把想要了解的知识都找到答案，陪伴她们轻松带娃、精致当妈。”星妈会相关负责人表示，2025年星妈会将会从会员最关注的积分，权益，活动，服务等板块进行重大升级。

积分升级：持续探索异业会员合作模式，为会员带来更丰富的积分兑换选择，增加日常刚需场景的权益兑换（如视频会员等），还会拓展家庭场景刚需品的超值兑换，如积分超级品类周，积分抽奖。并且会给会员带来精选优质产品：飞鹤爱本，超新星奶酪，北纬47°玉米，优选零食等；

权益升级：为会员新增半岁礼，尝鲜礼，升级月月礼，周岁礼，在每一个重要关键节点陪伴会员的成长；

活动升级：除了线上每月28号的会员日活动外，还增加了线下沉浸式体验智能工厂、玩转哈尔滨的会员工业游，以及星妈高端沙龙等形式，给会员提供更丰富场景的活动体验；

服务升级：拓展更权威的专家团队资源，为会员提供更丰富的专业内容和育儿保障，增加更有价值的育儿服务工具，服务好每一个会员，严格将飞鹤价值观中的“用户第一”落实到实际服务中去；

今年年中，星妈会将会上线独立的会员服务小程序，将更优质的内容、服务、会员权益以及品牌最新动态及时传递给消费者，为会员提供更流畅便捷的服务体验；

打造立体化母婴服务

飞鹤正在以成立63年来始终追求“用户第一”的价值理念，用一系列的创新服务解决用户实际需求，进一步提升品牌服务能力，逐步形成不断进化、完善的母婴服务体系。

科学育儿不仅是每个家庭的责任，更是全社会共同关注的时代命题。飞鹤始终坚信，唯有以科学知识为基石、以温暖陪伴为纽带，才能真正实现“让每一个妈妈育儿有底气，让每一个孩子成长有根基”。

飞鹤星妈会始终以“守护者”和“同行者”的姿态，将母婴健康融入企业使命。未来，这份守护将继续延伸——因为每一个被科学照亮的育儿日常，都在为千万孩子的人生奠基，而每一份被用心回应的育儿焦虑，终将凝聚成民族未来的蓬勃力量。