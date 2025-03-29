山东青岛提升个人养老金服务 开拓居民养老保障“新场景”

“(我们)持续扩大个人养老金覆盖面，让好的政策能够体现民意、增进民利、赢得民心，不断提升市民养老保障水平。”在28日举行的青岛市2025年12333全国统一咨询日活动上，青岛市人力资源和社会保障局二级巡视员王韶伟如是说。

个人养老金是指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、实现养老保险补充功能的一种制度，是我国多层次养老保险体系的重要支撑。当日，十余家金融机构相聚青岛台东步行街，围绕个人养老金等话题为市民答疑解惑，助力市民更好理解并运用相关政策。

3月28日，市民在活动现场咨询个人养老金制度。张孝鹏 摄

“一直对于养老的规划比较迷茫，今天的咨询让我有了大致方向。”活动中，青岛市民刘女士说。她在兴业银行青岛分行设置的咨询点前详细了解了该行的“安愉人生”品牌，并表现出浓厚兴趣。“能够按照我的情况定制养老方案，这一点比较吸引我。”她说。

“目前个人养老金相关产品呈现出多样化的特点，其中，根据不同客户群体定制的特色化方案广受欢迎。”兴业银行青岛分行零售金融部副总经理夏冠表示，本次活动，他们除了推介该行在养老金融领域的创新产品和服务，更重要的目的，是让市民加深对于个人养老金制度的认识。

据悉，青岛是全国个人养老金制度的先行试点城市之一，自2022年启动试点以来，该市强化部门协同、突出政策宣传、优化服务流程，养老保险体系愈加完善，居民养老更有保障。王韶伟表示，截至2025年1月底，青岛市个人养老金开户人数超过206万。

本次活动以“个人养老金 为您添保障”为主题，旨在通过互动解读，让市民更深认识个人养老金、用好个人养老金。（胡耀杰 张孝鹏）