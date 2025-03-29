广西启动孤独症儿童关爱促进行动

3月28日，广西孤独症儿童关爱促进行动启动仪式在广西南宁举行。

广西壮族自治区残疾人联合会党组书记、理事长黄丽娟指出，中国孤独症儿童数量占各类残疾儿童总量的60%以上。孤独症儿童康复难度大、康复周期长、家庭负担重、社会接纳度不高，造成孤独症儿童服务面临许多突出困难和问题。近年来，广西各地、各部门积极采取措施，加强孤独症筛查、诊断，不断提升孤独症儿童康复和教育水平，取得了显著成效。孤独症儿童康复救助纳入了各级政府为民办实事项目，“十四五”以来，广西共救助孤独症儿童近7万人次，人均救助标准每年2万元，实现了孤独症儿童康复救助“应救尽救”。

为进一步加强孤独症儿童关爱服务，解决孤独症儿童家庭的“急难愁盼”，广西壮族自治区残疾人联合会、广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区卫生健康委员会、共青团广西壮族自治区委员会、广西壮族自治区妇女联合会等共同组织实施广西孤独症儿童关爱促进行动，通过实施孤独症儿童康复服务提升、教康融合、家庭暖心三大行动，用5年左右时间，促进完善孤独症儿童关爱服务工作机制、服务体系，提升孤独症儿童发展全程服务能力水平和保障条件，有效改善孤独症儿童成长、发展环境。

广西南宁市和百色市右江区被确定为全国孤独症儿童关爱促进行动先行先试地区，试点项目包括筛查诊断与康复干预的有效衔接、孤独症儿童融合教育、推动孤独症儿童友好城市建设、孤独症儿童康复机构规范化建设、家庭暖心行动等五大方面。通过建立和完善孤独症儿童的筛查、诊断、康复、教育、保障、关爱等服务网络，落实保障条件，全面落实孤独症儿童发展全程服务体系建设任务和关爱服务措施，为广西全面完成孤独症儿童关爱促进行动各项目标任务打好基础。

仪式结束后，出席活动的领导还走访慰问了南宁市残疾人活动中心在训孤独症儿童。（张广权）