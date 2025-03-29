国家医保局：5批中医类立项指南涵盖所有中医医疗服务

国家医疗保障局28日在北京举行中医类医疗服务价格项目立项指南解读活动。国家医保局表示，已顺利完成5批中医类立项指南，涵盖了所有中医的医疗服务。

3月28日，国家医疗保障局在北京举行中医类医疗服务价格项目立项指南解读活动。中新社记者 李纯 摄

据介绍，在调价方面，国家医保局连续5年指导各省动态调整医疗服务价格，重点将中医类优先纳入调价范围。据统计，全国医疗服务价格稳步增长，结构逐步优化，中医类的价格调整力度在所有学科中居于首位。

在新增价格管理方面，国家医保局指导各省份每年审核新增医疗服务价格项目，加快审核进度，简化审核流程，支持临床突出的中医项目尽快实现临床转化。

在改革试点方面，国家医保局指导5个试点城市和3个试点省份，探索医疗服务价格的新机制。目前5个试点城市已经通过两轮的调价实践，在总量调控、分类形成等核心机制中，充分体现中医传承创新发展。

在立项指南编制方面，已累计印发27批立项指南，在统筹谋划上优先研究安排中医类立项指南，通过规范价格项目，促进中医服务提质增效。

据国家医保局介绍，中医类立项指南的编制得到了卫生健康部门、中医药管理部门的大力支持。5批立项指南的编制发布，共收到行业主管部门反馈294条建议，包括项目如何命名、项目边界如何界定等具体技术问题，也包括如何在指南中更好体现中医特色、体现中医传承创新发展等问题。

在与行业主管部门紧密配合下，国家医保局顺利完成了5批中医类立项指南，涵盖了所有中医的医疗服务，并实现价格项目与全国医疗服务技术规范项目的映射关系，打通上下游。

业内人士指出，中医类立项指南的发布与落地，可以使中医机构更重视传统疗法，促进中医传承；中医服务更加多样化，提高中医疗效；中医服务更规范，提升中医行业的公信力；中医产品研发更有市场，推动中医药产业快速发展。

国家医保局也表示，将继续按照改革要求，精准科学编制余下的各学科立项指南；同时指导地方医保部门落地执行立项指南，听取临床意见建议，积极回应临床疑惑，组织参加各类培训，将改革思路原则传导至每位临床专家，不断收集各类问题，持续优化完善医疗服务价格政策。（记者 李纯）