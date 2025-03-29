“千年药都”安国拓南美市场 力推中医药出海

一道黄芪肚煲鸡、一道当归羊肉，对药都严选健康产业集团(安国)有限公司(以下称药都严选)董事长李佳来说，是乡情，也是事业。在实地探访南美市场后，他决定落子巴西最大城市圣保罗，与本土公司运营中医馆，将黄芪、枸杞、灵芝、红花等道地药材引入巴西。

日前，河北省保定市委书记党晓龙率经贸代表团出访巴西。在素称“千年药都”的河北安国浓墨重彩地推介了当地中医药产业后，药都严选与中国－巴西中医药国际合作基地、西因莱霸医疗－達明品牌签署合作协议，目标直指中医药在南美的全产业链布局。

当地时间3月25日，药都严选与中国－巴西中医药国际合作基地、西因莱霸医疗－達明品牌在巴西圣保罗签署合作协议。中新社记者林春茵摄

据李佳介绍，药都严选已加入香港现代化中医药国际协会，与香港理工大学创新中心共推中医药现代化国际标准，在新加坡成立产学研转化基地，进行药食同源功能性食品研发与推广。此外，还成立跨境电商团队，围绕北美、欧洲市场推广中药茶饮、草本沐浴等相关产品。

药都严选深耕南美的底气，来自安国这座“千年药都”。安国自北宋起就是药材交易的枢纽，素有“举步可得天下药，抬首即遇九州商”的美誉。如今更是全国17家国家级中药材专业市场之一。

在安国，药材交易年吞吐量达60万吨，年交易额540亿元(人民币)，辐射全球40多个国家和地区。GSP认证企业65家、8000余家经营户、10万从业人员，构成了一个庞大而高效的流通网络。2800余种药材在这里集散，再输往世界各地。

安国市委书记张冠群用这组数据，勾勒安国作为中国北方最大的中药材集散地和出口基地的概况。

他受访坦言，此次到巴西探路，意在深入了解南美市场反应，“为安国产业发展提供国际视野”。更期冀促成建立合作种植基地，探索选种培育适合巴西地理环境、中药成效稳定的中药材品种，输出种植技术与人才。

在药食同源产品进出口贸易领域，张冠群则希望与巴西、阿根廷等地建立稳定的进出口渠道，促进双方中医药产品的互市流通。

值得关注的是，安国的“药食同源”概念正与河北的“冀餐出海”计划同频共振。安国祁膳坊餐饮有限公司率先行动，计划在巴西圣保罗开设门店，引入药膳火锅和中式药膳菜品，以“舌尖上的中医药”吸引当地消费者。

该公司还将于今年4月前往印度尼西亚、马来西亚、新加坡等地考察，将在东南亚建立分公司，进一步拓展药膳餐饮的国际版图。

河北省保定市委书记党晓龙亦提出，保定将密切与巴合作，借助圣保罗大学的生物信息等学科优势，共同构建中药现代化的繁育体系、制造体系、商贸体系及健康服务体系。这也将助力安国开拓南美市场。

“中医药出海，不是简单的贸易，而是文化的交融。”中国－巴西中医药国际合作基地方芳受访说，中巴合作，重在打造“从田间到舌尖，从古方到现代”的中医药生态体系，“依托‘千年药都’的平台经济，中医药在海外传播不再势单力薄，能做的事情很多。”