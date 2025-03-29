食品标签里必须标示的饱和脂肪酸是什么

“这个奶茶标注了0反式脂肪酸，应该比较健康吧？”21岁的大学生赖孟铷在便利店拿起一瓶乳茶饮料，仔细查看配料表标签后买下了饮料。随着食品工业的蓬勃发展和消费市场的不断丰富，人们的饮食选择愈发多样。与此同时，食品标签不再仅仅是包装上的附属内容，其重要性正与日俱增，成为消费者了解食品信息、作出合理饮食选择的关键窗口。

3月27日，国家卫生健康委、国家市场监督管理总局公布了50项食品安全国家标准和9项标准修改单，其中要求食品标签在强制性标示能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠的基础上，增加标示饱和脂肪（酸）和糖两项内容。这一举措，与我国民众当前面临的健康问题息息相关。

此次食品标签的修订，是落实减盐、减油、减糖“三减”健康生活方式的重要一步，旨在更全面地展示食品营养信息，指导消费者合理选择食品。

被忽视的“脂肪家族成员”

记者前期在对消费者的采访中发现，对于饱和脂肪酸，很多年轻人知之甚少。

20岁的大三学生李唯佳表示：“我不太了解饱和脂肪酸，只知道摄入过多脂肪会导致发胖，但是我也不清楚具体有什么危害。”

大三学生钟子祎说：“我知道脂肪分为几种，但我没有看过关于脂肪的详细科普，不太清楚饱和脂肪酸是什么。单看字面意思，‘饱和’和‘脂肪’组合在一起，是指脂肪过多吗？我觉得这种物质可能不太健康。”

22岁的汪语涵告诉记者，她没有听说过“饱和脂肪酸”：“我觉得在购买食物的时候看食品标签太麻烦了，平时不会特意看。我知道有些食品含有对健康不好的成分，但是我相信只要不过多食用，对于身体健康不会造成太大的影响。”

随着国家卫生健康委新规要求食品标签强制标示饱和脂肪（酸），这个长期被忽视的营养成分正引发公众关注。饱和脂肪酸究竟是什么？过量摄入会带来哪些健康风险？为了揭开这个藏在食品标签里的健康密码，记者采访了国家食品安全风险评估中心的研究员方海琴。

饱和脂肪酸摄入超标危害大

方海琴介绍，脂肪是人体能量的重要来源，提供人体必需的脂肪酸，并促进脂溶性维生素的吸收。脂肪由一分子甘油和三分子脂肪酸结合而成，其中，脂肪酸又分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。饱和脂肪酸是指碳链中不含不饱和双键的脂肪酸，这类脂肪酸随着碳原子数目的增加，熔点逐渐增高，极性逐渐消失，必须经胆汁乳化才能被人体吸收。

方海琴强调，由于摄入过多能量会带来如肥胖等健康问题，世界卫生组织（WHO）建议成年人应将总脂肪摄入量控制在总能量的30%或更低，以降低超重、肥胖的风险。“与其他脂肪酸一样，饱和脂肪酸的一个重要功能，即提供人体能量。因此，减少饱和脂肪酸的摄入有助于降低超重、肥胖的风险。”

世界卫生组织以及《中国居民膳食指南（2022）》建议，饱和脂肪酸的摄入量应低于膳食总能量的10% 。《中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，儿童青少年（4-17岁）饱和脂肪酸摄入量应低于膳食总能量的8%。“像我这样一个成年女性（18-49岁），在轻体力活动水平下，每天需要的能量大约为1800千卡，那么饱和脂肪酸的摄入量应限制在20克以内，换算成猪油的话，将近50克，也就是一两左右。”方海琴说。

此外，科学研究表明，膳食中饱和脂肪酸的摄入量明显影响血脂水平。血脂包含4项基本指标，分别是总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）和低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）。“血脂升高是动脉粥样硬化的重要因素。用不饱和脂肪酸，特别是多不饱和脂肪酸代替饱和脂肪酸，可以降低血液中血清胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平，从而降低患心血管疾病的风险。”方海琴解释道。因此，减少饱和脂肪酸的摄入，还有助于降低心脑血管疾病、糖尿病及其他代谢性疾病的发生风险。

关注食品标签里的健康密码

赖孟铷曾向记者表达了自己的困惑：“我之前都没太关注过食品包装上的饱和脂肪酸含量，只知道反式脂肪酸是对健康不利的。”她还表示，先前在浏览社交媒体时，偶然看到过一位医生发布的健康科普帖子，了解到饱和脂肪酸似乎存在于很多生活中常见的食品中，但她不知道自己平时摄入的饱和脂肪酸是否过量。

方海琴表示，在我们的日常膳食中，饱和脂肪酸主要存在于动物油脂和动物性食品中。比如，猪油中饱和脂肪酸含量占总脂肪酸的41%。方海琴补充，“除了猪油，像牛油、羊油等动物油脂，以及一些肉类、油炸食品和糕点中，也都含有较高比例的饱和脂肪酸”。

方海琴建议，消费者在购买食品时，仔细查看食品标签，不仅要关注饱和脂肪酸和糖的含量，还要综合考虑其他营养成分，作出合理的选择。

了解饱和脂肪酸，合理控制其摄入，是迈向健康生活的重要一步。希望广大消费者能够充分利用食品标签上的信息，为自己和家人的健康把好饮食关，在享受美食的同时，也能拥有健康的体魄。（卢安宜 刘昶荣）