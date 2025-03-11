陈晓拴：激发乡村产业发展活力 促进“三农”事业蓬勃发展

“今年的政府工作报告中，对着力抓好‘三农’工作，深入推进乡村全面振兴进行了全面部署，体现了国家对‘三农’工作的高度重视。”

近日，第十四届全国人大代表，山西省阳城县北留镇皇城村党委书记、村委会主任陈晓拴做客2025全国两会“乡村振兴”系列圆桌座谈，围绕三农事业中的“退林还耕”、乡村全面振兴、乡村文旅发展等多个主题展开分享，他表示：“要落实国家以千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入的指示，促进‘三农’事业蓬勃发展。”

在谈到“退林还耕”政策时，陈晓拴提出，应充分考虑农村地区的实际情况，实事求是，精准施策，落实国家的耕地保护政策，以确保政策的可持续性和农民的利益。同时，他也关注到乡村产业发展中的有关负担问题，建议规范第三方评审，切实为基层减负，以激发乡村产业发展的活力。

“乡村振兴的关键在于产业振兴。一个好的产业能够带动农村就业，增加农民收入，以及做好修路、吃水、环境卫生、文化活动等与老百姓切身利益相关的事情，进而推动农村经济的全面发展。没有产业的兴旺，群众就没有就业和收入，更不能吸引和留住年轻人。”陈晓拴说。

据陈晓拴介绍，他工作所在的皇城村，近年来通过挖掘历史文化资源，将煤炭工业转型为文化旅游产业，不仅保护了历史文化遗产，还带动了当地经济的快速增长。位于该村的皇城相府景区近年来也吸引了大批游客前来康养游玩，蹚出一条黑色变绿色、地下转地上，从“卖煤炭”到“卖文化”“卖风景”的绿色转型之路。

展望未来，陈晓拴说，皇城村将继续坚持发展不偏向、转型不停步的原则，以煤炭产业为基础，重点发展旅游、制药、制酒等绿色、科技型产业。在旅游产业方面，将不断提升品质品牌，积极创建国家级旅游度假区；在制药产业方面，将重研发、保品质，根据市场需求增加新产品；在制酒产业方面，将更加注重挖掘蜂蜜酒品牌价值，创新营销方式，提升市场消费，带动当地及周边蜂农增收致富。