骨科机器人手术“精准到毫米”

近日，由北京积水潭医院院长蒋协远、智能骨科研究型病房主任王军强带领的智能骨科团队，运用天玑骨科手术机器人辅助经皮骨盆通道螺钉置入技术，成功救治了一名90岁高龄的骨盆骨折患者。

经皮骨盆通道螺钉置入技术是一项高难度、高风险的手术。但在天玑骨科手术机器人毫米级精度的引导下，这项手术共计耗时1个半小时，术中出血不到20毫升，每枚螺钉置入位置的切口长度约1.5厘米，达到了手术预期。

天玑骨科手术机器人是北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”）深耕骨科手术机器人领域多年的成果。

天智航近日公布的一组数据显示，截至目前，天玑系列骨科手术机器人临床应用覆盖200余家医疗机构，完成手术总量已突破10万例。天智航总裁、董事马敏在接受科技日报记者采访时说：“天玑骨科手术机器人逐渐实现了临床应用的闭环。”

马敏介绍，天玑骨科手术机器人创新实现了“一机多适应证”覆盖，包含颈椎、胸椎、腰椎、骶椎全节段脊柱外科手术，骨盆、髋臼、四肢等部位的创伤手术，以及髋膝关节置换手术。这是国际上首个“三位一体”的通用全骨科手术机器人。据统计，2024年，天玑骨科手术机器人已实现每台年均手术量超过150例，正逐渐逼近国际标准的手术机器人年均手术台数200例。

“手术量还会继续攀升。”马敏谈起天玑骨科手术机器人的核心优势时说，一是坚持完全自主原创的技术路线，掌握核心技术；二是可靠性和安全性高，临床应用病例丰富，产品综合实力强。

随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术不断发展和应用，医疗科技行业将呈现出更加智能化、个性化和精准化的特点。

马敏表示，未来，天智航也将继续发扬持之以恒的原研精神，将创新意识融入产品设计、研发、制造的每一环节，推动人工智能等技术在医疗领域的广泛应用和深入发展。前景虽然光明，但马敏也坦言，国产手术机器人企业尚未有盈利记录，“虽然临床应用已经完成闭环，但商业逻辑闭环尚在探索和完善过程中”。

“全行业都期待政府相关部门能像扶持新药和特药一样，在医保、收费、商业保险等环节给予手术机器人更多政策支持。”马敏说，“只有打通商业逻辑闭环，国产手术机器人企业才能行稳致远。”（记者 代小佩）