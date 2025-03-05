赵毅武委员：AI为医疗科技带来新空间

最新统计数据显示，北京纳通科技集团有限公司（以下简称“纳通科技”）的关节置换手术机器人在解放军总医院第四医学中心等百余家医院应用。

“近年来，国产手术机器人领域涌现出一批具有自主知识产权的创新产品。特别是在腹腔镜手术、骨科手术等领域，国产手术机器人逐步进入临床应用，打破了国际品牌的垄断局面。”全国政协委员、纳通科技董事长赵毅武对科技日报记者说。

虽然取得重大突破，但国产手术机器人在核心技术、临床数据积累和市场认可度方面与国际一流品牌还存在一定差距。然而，机遇与挑战并存。

机遇在哪？“首先，国家对医疗科技创新的支持力度不断加大，政策保障有力。其次，人工智能、大数据、5G 等新兴技术快速发展，为医疗科技带来了前所未有的创新空间。再者，通过国际合作可以整合全球资源，提升自身竞争力。最后，中国企业在成本控制方面具有优势，能以更有竞争力的价格进入国际市场。”赵毅武分析。

时来易失，赴机在速。为了抓住机遇，赵毅武建议医疗企业加大研发投入、提升自主创新能力，加强国际合作以学习先进技术和管理经验，同时要确保产品符合各国法规和标准、强化知识产权保护。“我们要通过提供高质量产品和服务，逐步提升中国医疗科技品牌的国际认知度。”赵毅武说，一要突破核心技术，重点攻关高精度机械臂、智能感知与控制系统等关键技术，提升机器人的精准度和稳定性；二要加强临床合作，通过更多临床实践积累数据，优化产品性能，提升医生和患者对国产产品信任度；三要推动产业化发展，完善产业链布局、降低成本；四要拓展应用场景，探索手术机器人在微创手术、远程手术等场景中的应用潜力。

赵毅武说，以手术机器人为代表的国产高端医疗设备已展现出不俗竞争力，未来前沿技术和医疗行业融合发展的更多成果值得关注。

例如，纳通科技在国内首创“智能外科手术室一体化”解决方案，利用人工智能技术对手术室数据进行自动分析与解读，为医生的术前规划、术中指导、术后复盘提供技术支撑。“我们还构建了数字孪生手术室，优化手术室运行效率，提升整体管理水平。目前，数字孪生手术室已在多家三甲医院投入使用。”赵毅武介绍。

“国产手术机器人和智能化手术室正处于快速发展的关键阶段。只要我们聚焦临床需求、坚持创新、深化合作，就一定能实现更大突破，为全球医疗科技发展贡献中国力量。”赵毅武说。（记者 代小佩）