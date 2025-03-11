 孙洁委员：有效运用保险机制 为老年期痴呆患者提供保障

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“协同构建老年期痴呆防控体系 多元融合筑牢老年人幸福根基”专场座谈上，第十四届全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁说，期待社会各界织牢织密老年期痴呆防治网，并有效运用经济方式和保险机制等举措，为老年期痴呆患者提供更多方位、更全面的关怀与保障。

“随着人口老龄化加剧和人均预期寿命的延长，我国老年期痴呆患者数量持续增长，为家庭和社会带来了一定负担。在此环境下，在老年期痴呆症的前期筛查、中期治疗、后期康复及前置预防等环节，有效运用经济方式和保险机制等举措来减轻家庭负担，成为亟待解决的问题。”孙洁说。

“长期护理保险主要覆盖的是失能、半失能老人，可在一定程度上分担该人群在生活照料和医疗护理等方面所产生的费用。”孙洁介绍说，现阶段，我国正在推行的长期护理保险从2016年开始试点，2020年进行了第二期扩大试点，目前已在49个城市试点并取得一定成效。失能、失智是老年期痴呆患者的双重特点，其护理需求远超普通失能老人，所以长期护理保险部分试点城市也将老年期痴呆纳入保障范围，足以体现对老年期痴呆患者的高度关注。

对于将老年期痴呆纳入长期护理保险的举措，孙洁认为，这是必然且必须的，但在实际操作中仍需克服一些困难。“长期护理保险仅是保障方式之一，为此，我们呼吁由政府引导、社会多方参与，织牢织密老年期痴呆防治网，为患者提供更多方位、更全面的关怀与保障。同时，期待更多创新药能够满足老年期痴呆患者用药需求。”孙洁说。