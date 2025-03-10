直播预告：推进公立医院改革 在提升医疗服务和质量上出实招

2018年4月，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，就促进互联网与医疗健康深度融合发展做出部署。为弘扬、推广全国各级医疗机构在改善医疗服务中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民健康与国家卫生健康委医政医管局合作开展“院长谈”系列访谈，邀请全国各地医院院长做客访谈，将其改善医疗服务经验、优秀做法进行分享。

2025年3月12日（周三）14:00-15:00，内蒙古医科大学附属医院党委副书记、院长蔡超做客演播室，就“推进公立医院改革 在提升医疗服务和质量上出实招”话题与网友在线交流。

专家简介

蔡超，现任内蒙古医科大学附属医院党委副书记、院长，第一临床医学院院长。学术任职：中国医院协会疾病与健康管理专业委员会副主任委员，中国研究型医院学会微生物感染与转化专业委员会副主任委员，中国医院协会传染病医院分会副主任委员、北京市中西医结合耳鼻喉专业委员会副主任委员。

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