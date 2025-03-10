加大力度保障和改善民生

政府工作报告提出，加大保障和改善民生力度，提升社会治理效能。

3月9日下午，十四届全国人大三次会议举行民生主题记者会，邀请民政部部长陆治原、人力资源社会保障部部长王晓萍、住房城乡建设部部长倪虹、国家卫生健康委主任雷海潮就相关问题回答记者提问。

民政部——

逐步扩大相关民生保障政策覆盖面

“兜底民生政策措施，关系群众切身利益，关乎社会公平正义。”陆治原说，政府工作报告对困难群众基本生活保障、儿童关爱服务、残疾人服务等作出明确部署，将采取有力举措抓好落实。

保障困难群众基本生活方面。强化常态化救助帮扶，会同相关部门推进防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨，守牢不发生规模性返贫的底线；扎实开展服务类社会救助试点，探索形成“物质+服务”的救助模式；加强低收入人口动态监测，确保困难群众有困难及时被发现、需要救助的及时得到救助帮扶。

儿童福利方面。完善各项保障政策，高质量做好孤儿和事实无人抚养儿童的养育保障；深化儿童福利机构改革，推进儿童福利机构“开门办院”，发挥资源优势，向社会上有需求的困境儿童提供委托照护、康复照料等服务；会同相关部门健全流动儿童和留守儿童关爱服务体系。

残疾人服务方面。完善和落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，研究制定加强重度残疾人托养照护服务的政策措施，支持发展残疾人社会化照护服务，推进发展精神障碍社区康复服务，不断提高康复服务水平。

“随着我国经济社会发展，顺应人民群众的需求变化，逐步扩大相关民生保障政策覆盖面，有序推进民政民生保障由兜底性、基础性向普惠性发展。”陆治原说。

人力资源社会保障部——

确保重点群体就业稳定

“从今年前两个月情况看，节后企业开工复产加速，农民工外出更早、流动有序，就业市场开局良好。”王晓萍说，我国就业形势总体稳定并呈向好态势。

王晓萍说，政府工作报告明确城镇调查失业率5.5%左右、城镇新增就业1200万人以上的就业目标，体现了更大力度稳定和扩大就业的要求。人社部将完善就业优先政策，加大各类资金资源统筹支持力度，全力稳定就业总量、扩大就业增量、提高就业质量，推动广大劳动者实现就业增收。重点将在推动构建就业友好型发展方式、组织实施就业支持计划、有效提高人岗匹配效率、着力促进创业带动就业、确保重点群体就业稳定等方面加大工作力度。

“我们还将着力营造更加公平有序的就业环境，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，持续开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，依法查处就业歧视、黑职介、招聘欺诈等违法行为，保障劳动者就业权益。”王晓萍说。

王晓萍说，要落实好放开灵活就业人员参保户籍限制要求，各类灵活就业人员可以根据本人实际，在就业地或户籍地参加职工养老保险，也可以在户籍地参加城乡居民养老保险。提高城乡居民基础养老金最低标准，在去年的基础上，每月再提高20元；适当提高退休人员基本养老金，重点向中低收入群体倾斜。持续优化经办服务，完善社会保险关系转移接续政策和全国统一的社会保险公共服务平台，让群众享受到更加便捷的社保服务。

住房城乡建设部——

2000年以前建成的城市老旧小区均纳入改造范围

倪虹介绍，从2019年中央部署实施城市更新以来，全国已累计开工改造城镇老旧小区近28万个，惠及1.2亿居民；加装电梯超过13万部，增加停车位380万个，增设养老、托育设施近8万个。

“政府工作报告提出，持续推进城市更新和城镇老旧小区改造。我们将重点从两个方面抓好落实。”倪虹说，首先要对城市进行“体检”，发现问题。其次，将下功夫实施一批惠民生、促发展、防风险的更新项目：一是民生类的项目，将2000年以前建成的城市老旧小区都纳入改造范围，抓好城中村改造项目，大力推进完整社区建设；二是发展类的项目，更新一批老工业区、旧厂房，改造一批老旧街区，保护、修缮一批历史文化街区、历史建筑；三是安全类的项目，建设改造地下管线，推进调蓄设施、排水管网、排涝泵站等工程项目。

倪虹表示：“今年1、2月份以来，房地产市场保持止跌回稳积极势头。”要巩固政策“组合拳”的效果，把降息、增贷、减税等政策效应充分释放出来，继续打好“保交房”攻坚战，切实维护购房人的合法权益。改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，加快构建房地产发展新模式。

国家卫生健康委——

我国居民预期寿命已达79岁

雷海潮介绍，2024年我国居民预期寿命已达79岁，比2023年提高0.4岁，提前实现“十四五”规划的目标要求。未来我国居民预期寿命提高的潜力仍然明显，仍然可望可期。

提高基层医疗卫生服务能力是进一步提升我国居民健康的重要举措。雷海潮介绍，在乡镇、社区和村，有超过60万所基层医疗卫生机构在为老百姓提供日常的预防、保健、康复以及医疗服务。超过500万名基层医务人员工作在基层一线。推动医疗卫生强基工程要从三个方面谋划：

持续推动紧密型县域医共体建设。今年要实现90%以上的县域达到紧密型标准，到2027年底，紧密型县域医共体基本实现全覆盖。紧密型县域医共体就是指在县域范围内把县、乡、村三级的资源和服务联系起来，县医院要发挥好牵头和带动的作用，支持基层。

进一步提升基层服务能力。三级医院帮扶二级医院，二级医院带动一级、带动基层。在乡镇一级，都要有中级以上职称的专业人员，由上级医院来派驻，为居民提供长期的有质量保障的医疗服务。提升基层信息化能力，应用人工智能辅助技术，提升基层的服务能力和水平条件。

保基本服务。今年人均基本公共卫生经费要再增加5元钱，达到人均99元。经费提升后，基层在优化服务内容、提升服务频次、保障服务质量方面将进一步改善。

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 02 版）