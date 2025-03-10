1个县到2188个县的医共体改革（全过程人民民主践行记）

14分钟！这是一名急性心梗患者从进入医院大门，到手术启动、导丝进入堵塞血管的时间。

2月9日，广西南宁市上林县三里镇东吴村村民老陈突发胸痛，在乔贤镇中心卫生院被诊断为急性心梗后，心电图立刻被同步到县人民医院，确认需转诊后，县医院手术室马上“激活”，心内科医生迅速待命，患者一到，手术立即开始……救治及时，老陈很快脱离生命危险。

“这么高效的协同配合、无缝救治，在医改前是不可能做到的。”上林县医疗集团党委书记蒋益宝说。

蒋益宝所说的“医改”，源自全国政协常委、民建广西壮族自治区委会主委钱学明的一份提案。

时间回到2013年，钱学明在基层调研时发现，一些偏远的乡镇卫生院，一没医生、二没设备、三没技术，农村群众面临缺医少药难题。

“县级医院、乡镇卫生院、村级卫生室构成了我国基层医疗体系，然而这个体系并没有实现真正‘一体’，相互之间甚至存在利益冲突。”钱学明说，将乡镇卫生院纳入县医院一体化管理，县乡医疗资源共享并下沉，或许能够破解难题。

2014年全国两会，钱学明将调研的思考和建议写成《关于发挥乡镇卫生院作用关键在于留住医生的提案》，提交全国政协。

“光说不行，政协委员不仅要‘建言’，还要‘践行’。”在钱学明的参与下，医疗卫生县乡一体化改革在上林县启动，实行“三不变”“三统一”的改革原则：机构设置和建制不变、职能任务不变、收费标准不变；人员、业务、财务统一管理。

一年下来，改革成效初显：县乡医疗人才实现了“上下流动”，乡镇卫生院非但没出现一例人才外流，还引进了26位人才。

2015年全国两会，钱学明将改革经验写入提案，并带着提案走访了相关提案办理单位，得到当时的国家卫计委认同。

政党协商、政府协商、政协协商……钱学明趁热打铁，在广西通过各种渠道建言献策，改革逐步在八桂大地落地生根。他将改革经验和新的建议陆续写成提案，在2016年和2017年全国两会上提交。这些带着基层改革经验的“热腾腾”建议，为国家出台“县域医共体”建设文件提供了实践参考。

2019年3月4日，全国政协十三届二次会议民建、工商联界委员联组会上，钱学明在发言中再次提到县域医共体改革，引起与会的中央领导同志关切。

“各地推行的‘医联体’‘医共体’，有何区别？”

“名称不是重点，重点是管办分离、紧密一体，需要党政领导负责推进。”“有的地方只是‘简单联合’，没有实现体系一体、利益一致，更没有让县城医护人员真正下沉乡镇。”

讨论中，钱学明把调研中发现的新问题和盘托出，并提出针对性建议。

念念不忘，必有回响。2019年，国家卫生健康委开始在800多个县（市、区）开展紧密型县域医共体建设试点。2020年起，中央一号文件连续6年明确提出，推进紧密型“县域医共体”建设。

钱学明对这一问题的关注也从上林、广西拓展到全国各地。

2022年至今，无论在全国政协双周协商座谈会上，还是在“三农”工作对口协商座谈会上，钱学明针对部分地区“县域医共体”改革变形和不到位问题，又锲而不舍连续3年在全国政协协商平台上反映问题、提出建议——

“县域医共体建设涉及诸多部门，要出台推进‘县域医共体’建设指导意见。”“以医共体牵头医院名义招录医生，以此确保乡镇卫生院招得到人。”……

人民有所呼，改革有所应，政协有所为。

“如今，全国已有2188个县（市、区）推进县域医共体建设。”国家卫生健康委基层司有关负责人介绍，2023年12月，《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》发布，标志着改革进入新阶段。

“回顾持续建言的过程，我深切感受到：我国全过程人民民主是实实在在的，能够把制度优势体现在治国理政之中。”钱学明说。

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 05 版）