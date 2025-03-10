哪吒的黑眼圈 还可以抢救下

跻身动画电影全球票房榜首的《哪吒之魔童闹海》火出天际，里面脚踏风火轮的小哪吒，那标志性的黑眼圈也是令人印象深刻。在生活中，很多人也被黑眼圈困扰，仿佛顶着两个“烟熏妆”，怎么都去不掉。

别担心，整形美容外科的医生就来给大家介绍通过注射“抹掉”黑眼圈的方法，帮你摆脱这个烦恼。

黑眼圈主要分为血管型、色素型、结构型和混合型。混合型则是几种情况混合出现。注射治疗针对不同类型的黑眼圈有不同的作用机制。

血管型黑眼圈 是因为眼周皮肤薄，皮下血管明显，血液瘀滞等原因，让眼周看起来青黑。

对于血管型黑眼圈，常见的注射材料是透明质酸。它就像一个“补水小能手”，能够增加眼周皮肤的厚度，遮盖住明显的血管，让眼周皮肤变得更加饱满、光滑，从而减轻黑眼圈的颜色。而且，透明质酸是人体本身就含有的物质，安全性较高，基本不会产生排异反应。

色素型黑眼圈 其形成原因包括长期日晒、炎症后色素沉着等，使得眼周皮肤色素堆积。

对于色素型黑眼圈，除了透明质酸，还可以注射一些含有美白成分的产品，像维生素C、谷胱甘肽等。这些成分能够抑制黑色素的生成，促进黑色素的分解和代谢，就像给眼周肌肤做了一次深度“美白护理”，逐渐淡化色素沉淀，让黑眼圈慢慢消失。

结构型黑眼圈 多是因为眼周结构问题造成的，比如眼袋突出、泪沟凹陷形成阴影，视觉上加重了黑眼圈。

针对结构型黑眼圈，主要是通过填充来改善。比如用透明质酸或自体脂肪填充泪沟，让凹陷的部位变得平整，减少阴影的产生。自体脂肪取自自身，填充后效果自然，还能长久维持，而且透明质酸操作相对简单，恢复也快。

不过，注射方式治疗黑眼圈也不是人人都适合。如果你处于月经期、妊娠期或哺乳期，身体的激素水平不稳定，注射可能会对身体造成不良影响，所以要避开这些时期。另外，眼周皮肤有炎症、感染，或者是瘢痕体质、对注射材料过敏的人，也不建议进行注射治疗。

在决定做注射治疗前，一定要找专业的医生进行面诊，医生会根据你的具体情况，判断你是否适合，以及选择最适合你的治疗方案。文/王小林

（北京儿童医院顺义妇儿医院）