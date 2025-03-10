【代表委员手记】

今年的政府工作报告提出，“强化基本医疗卫生服务。实施健康优先发展战略，促进医疗、医保、医药协同发展和治理”。个人医疗数据的合法合规流通，是推动健康产业发展必须解决的重要议题，这不仅关系个人健康权益的保护，更关系医疗资源的优化配置和医疗服务效率的整体提升。

个人医疗数据是个人健康权益的重要载体，主要包括检测、诊断、门诊和住院治疗及相关费用支付情况。个人医疗数据流通对国民经济发展具有多重意义。从宏观层面看，可以优化医疗资源配置、降低社会医疗成本、促进医药科研创新；从行业视角看，有助于实现商业健康保险精准定价、优化服务生态；从民生角度看，能为群众提供更便捷的健康管理和医疗服务。个人医疗数据流通必须始终坚持合法性、知情同意、最小化、保密性等原则，在保障数据安全与隐私的前提下，平衡安全与效率、个人权益与公共利益的关系，探索科学合理的数据共享机制。

近年来，我国大健康产业蓬勃发展，医疗、医保、医药之间的数据互联互通不断加强。在此背景下，如何更好推动数据流通与产业发展深度融合，为健康产业发展奠定坚实基础，成为亟待探索的新课题。

我认为，实现个人医疗数据的合法合规流通，需要各方共同努力。可以地市级医疗机构为中心，整合分散的医疗数据，通过技术手段对跨平台数据进行脱敏和归集，形成患者数据档案，并返还给个人。同时，明确个人对自身医疗数据的所有权，借助区块链等技术建立授权机制，让个人可以自愿将数据传输到健康产业平台，用于开发个性化保险和健康服务。随着数据市场化配置机制的完善，逐步形成公平高效的价值分配模式，为民生改善注入新动力。

在此过程中，政府要发挥引导作用。例如，应进一步完善数据流通的法律框架和技术标准，明确各方权责边界；鼓励企业、科研机构与社会力量共同参与，推动技术创新与应用场景拓展；通过构建政府规范、市场主导、个人受益的可持续生态，更好释放医疗数据要素潜力，为人民群众提供更优质的健康保障，实现健康产业高质量发展与民生福祉实质性提升的双赢。

（作者：孙洁，系全国政协委员、对外经济贸易大学教授）