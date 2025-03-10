政策持续显效 利民惠民“加码”（融视点·小经跑两会）

“买下这台一级能效空调，我享受到了1600元的国家补贴和1000元的商家补贴，商家上门回收旧空调时还付了500元的收旧款。”湖南省株洲市天元区居民刘元珍算了算账，“新空调外观时尚，节能省电。”

“以旧换新促进消费增长作用明显，让老百姓得实惠。”株洲市市长陈恢清代表说，2024年，株洲市家电以旧换新累计交易127605笔，实现销售额5.32亿元。

去年以来，我国部署推进消费品以旧换新，带动汽车、家电、家装厨卫等相关产品的销售额超过1.3万亿元，更好满足人民美好生活需要。

今年1月，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，要求“扩围支持消费品以旧换新”。政府工作报告提出，“安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新”。代表委员建议，各方要综合施策、协同发力，让以旧换新行动扎扎实实给百姓美好生活“加把力”。

九三学社中央常委、研究室主任王汝芳委员建议，充分利用好我国现有的多级物流体系，助力废旧消费品高效回收。同时，建立好分级、分类的回收标准和监测体系。对于旧品转卖，要推动二手交易平台完善信用体系、鉴定平台升级鉴定精度效度，让二手商品交易更顺畅。对于废品利用，要形成专业化、标准化、可溯源、可追踪、有监管的产业体系，实现“变废为宝”。

“建议充分利用大数据、物联网等新技术，提升回收循环利用水平。”中国电信江西抚州分公司云网技术总监宗强代表认为，鼓励引导相关企业打造“互联网+”数字化回收平台，实现回收信息的实时共享与精准匹配，让以旧换新的流程更加便捷、高效。

完善工作机制，让政策更便民。“社区网格员上门宣传，手机APP参与权益‘秒’批。”在选购新冰柜时，黑龙江省鸡西市居民于凤丽申领以旧换新补贴，手续简单、流程便捷，让她赞不绝口。

“确保以旧换新政策利企惠民，离不开进一步优化补贴申请审核和资金拨付流程，应完善相关信息平台功能，让补贴资金更快、更便捷直达消费者。”鸡西市市长孙成坤代表说。

代表委员表示，消费品以旧换新潜力巨大，接下来要多措并举、协同发力、落实落细，把更多惠民政策送到百姓身边，为消费者带来实实在在的获得感。

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 07 版）