提振消费，主引擎动力更足（建言强国）

消费是拉动经济增长的主引擎。今年政府工作报告把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”放在突出位置。

多位代表委员表示，提振消费，既要在增强消费能力、提升消费意愿上下功夫，也应在改善消费环境、丰富产品服务供给上做文章。各方形成合力，一定能让消费这个经济增长主引擎动力更足。

“扩大内需政策持续落地，消费环境不断优化”

2024年，全国社会消费品零售总额487895亿元，比上年增长3.5%。总体看，消费市场在新业态新热点带动下实现平稳增长，服务消费需求不断释放，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费保持较快增长。这一成果，得益于一系列扩内需促消费政策发力显效。

“过去一年，随着扩大内需政策持续落地，消费环境不断优化。”全国人大代表、江苏省无锡拈花湾文化投资发展有限公司董事长吴国平说，各方都在努力营造让消费者更安心、放心的良好环境。比如，以旧换新政策让家电家居类产品的消费需求逐步释放，创新多元化消费场景满足了个性化消费需求，这些对内需扩大产生了积极影响。

各地文旅爆款频出，新能源汽车销量创新高，银发经济成为新“蓝海”……如今，消费领域涌现出很多新亮点。

全国政协委员、甘肃文旅产业集团有限公司董事长石培文介绍，集团立足甘南、临夏、武威、张掖等地风光和民族特色资源，研发了房车亲子游、研学亲子游等多条旅游线路，吸引了不少游客。他建议，今年全国各地可通过发放文旅消费券等形式，继续激发区域文旅消费市场活力。同时，构建美食、民宿、美景等文旅消费体系，以新产品、新服务、新品牌释放文旅消费潜能。

全国政协委员、江西省市场监督管理局副局长谭文英切实感受到扩大内需政策的作用效果。“以旧换新补贴让老百姓得到了实惠，消费券的发放带来了实实在在的客流。与此同时，各类紧扣人们需求的特色促消费活动，扮靓了消费场景、优化了消费体验、激发了消费活力。”谭文英说。

“多维度创新供给体系，才能更好解决消费痛点”

政府工作报告提出，持续深化供给侧结构性改革，着力破解消费供给的结构性矛盾，更加注重以高质量供给引领需求、创造需求。

优化供给，要先读懂消费者需求。全国政协委员、来伊份总裁郁瑞芬说：“我们正在积极尝试智能化转型。无论是门店选品、销量预估、新店选址还是会员精准营销，各环节都融入了人工智能技术，借助科技的力量更好‘读懂’消费者。”在郁瑞芬看来，未来还可通过人工智能技术拓展消费券适用场景，充分考量更多行业自身特点和不同群体消费需求，进一步释放消费潜力。

“指尖王陆芬”的抖音橱窗里有17件商品，有用彝族传统纹样制成的刺绣胸针、虎头鞋，还有刺绣防晒面罩等，获得很多网友点赞和关注。全国人大代表、云南省级彝族刺绣非物质文化遗产传承人王陆芬说，为了让彝族刺绣被更多人了解，自己和同事们一直致力于产品创新，用符合当下年轻人审美和消费需求的新产品，助力非遗“出圈”。

产品火了，乡亲们的口袋也鼓了。“周边几个县的绣娘都加入了我们的刺绣公司，有脱贫户也有留守老人。大家的日子越来越好了，我们收入最高的绣娘每年能赚三四万元呢！”王陆芬说。

除了年轻消费者，银发群体的消费需求也在加快释放，逐步成为推动经济增长的重要动力。全国政协委员、南方科技大学副校长金李认为，老年人需求正在从生存型向发展型转变，不仅有对衣食住行的实物需求，也有对健康养老的服务需求，还有休闲娱乐等新需求。老年人多元化、差异化、个性化的需求，给银发经济发展提供了机遇。

“多维度创新供给体系，才能更好解决消费痛点。”金李建议，应打造更加完善、高效的养老服务体系，构建“一刻钟养老服务圈”，推动“养老+”跨界融合，培育消费新场景新业态，让养老服务与物业、家政、医疗、文旅等行业加深联动。

“说起消费活力，现在咱农村可不输城里”

有需求、有供给，消费环境也要跟得上。政府工作报告提出，制定提升消费能力、增加优质供给、改善消费环境专项措施，释放多样化、差异化消费潜力，推动消费提质升级。

“不管是买日用品、服饰等‘小件’，还是选购家电、汽车等‘大件’，说起消费活力，现在咱农村可不输城里！特别是这几年，新能源汽车越来越火，村里不少人赶时髦，纷纷开上了新款新能源汽车。”全国人大代表、福建省南安市省新镇省身村党委书记吴金笔说，伴随农村现代物流配送体系不断完善，消费品“下乡”、土特产“进城”都更方便了。

“以前工厂的商品到消费者手里，得经过总代理、分销代理好几道环节。现在电商平台和农村物流十分发达，商品一出厂，就能经由快递直接送往消费者手中。不仅乡亲们买东西更方便，外边的消费者也能轻松买到咱们村的产品。”吴金笔说。

政府工作报告提出，多渠道促进居民增收，推动中低收入群体增收减负，完善劳动者工资正常增长机制。多位代表委员认为，消费与就业互促共进，有助于实现经济良性循环。

全国人大代表、海南省保亭黎族苗族自治县副县长吕妍说，近年来，保亭立足自身优势特色，大力发展旅游业和热带特色高效农业，在推动经济增长的同时，为居民提供了更多就业岗位。同时，保亭还持续优化产业帮扶机制，鼓励更多农民和社会力量参与产业发展，增加农民的工资性收入。过去一年，保亭全年全县居民人均可支配收入同比增长5.7%。

全国政协委员、广西河池市商务局局长欧彦伶建议，利用好适度宽松的货币政策，采取进一步降低房贷利率、延长消费贷款期限等方式，让老百姓手里有更多余钱可以消费。她认为，全方位扩大国内需求是一项系统性工程，要给予更多真金白银的财政支持，持续优化服务供给，推动居民增收、企业减负，让更多消费者感受到生活质量的切实提高。