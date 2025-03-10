银发经济，“后浪”的朝阳产业（马上评）

今年全国两会，“银发经济”成为热词。政府工作报告提出，“积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制，大力发展银发经济。”

据测算，目前我国银发经济规模约7万亿元，预计2035年将达到30万亿元。首场“委员通道”，有政协委员呼吁“银发经济是关乎未来的‘青春’事业，离不开大家的共同参与”。

银发经济，潜力巨大。如今，老龄人群需求从生存型转向发展型，既有对衣食住用行的实物需求，也有对健康、养老的服务需求，还有对休闲、娱乐等“诗和远方”的更高需求……可谓需求日益多元，蕴藏广阔市场。

与此对应，年轻人富于创造，正培育银发消费新潮流。高校养老服务专业，持续受到热捧；除了康养照护，还不断开拓教育、健身、心理咨询、代写回忆录等新赛道，为银发群体提供更多情绪价值；在适老产品设计、新型养老院打造、助老机器人研发等方面勇于探索、锐意创新……年轻人敢想敢做，勇闯银发经济新蓝海。

许多代表委员也看好银发经济，纷纷为“后浪”加油鼓劲、出谋划策。“智慧养老将成产业发展新亮点”“构建银发文旅产业链”“加快数字适老化改造”……这些好声音，激荡起年轻人的创业干劲。

思路换，天地宽。对许多年轻人而言，投身银发经济不只是为了饭碗，更是将其视为实现价值的“朝阳产业”“青春事业”。他们通过提供服务和发挥本领证明，投身银发经济，一样可以带来满满的获得感和成就感，实现双赢。

银发与青丝共舞，这种双向奔赴，碰撞出的不仅是当下经济新热点，更是迎接人口老龄化挑战、促进经济社会高质量发展的探索实践。

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 09 版）