青年消费，“性价比”走向“心价比”（话重点）

今年的政府工作报告提出，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。当前，青年消费群体正成为新型消费的主力军。对经营主体来说，更加个性化、多样化的青年消费需求，让一些企业转型发展、尝到甜头，也让一些企业感慨“年轻人的钱难赚”。消费市场新变化，给企业发展提出了新课题。记者连线会内会外，探讨如何进一步释放青年消费巨大潜力。

——编 者

让青年能消费、敢消费、愿消费

全国政协经济委员会副主任 尹艳林委员

消费是拉动经济增长的主引擎。作为扩内需的重要组成部分，现阶段消费在“三驾马车”中的作用和地位更加凸显。

在日新月异的互联网时代，随着消费新场景、新业态、新模式不断出现，青年群体的消费能力、消费理念、消费模式等对消费市场的影响持续加大，已成为新型消费的主力军。数字消费、绿色消费、健康消费、情绪消费等新趋势，成为当下青年消费的突出特点，也给消费市场带来了新机遇。

青年消费孕育着巨大的消费潜能，不断满足年轻人层出不穷的消费需求，是当前促进消费、扩大内需的重要方面。如何进一步激发青年群体的消费活力？

增强消费能力。要建立和完善扩大居民消费的长效机制，让青年能消费、敢消费、愿消费。要加大就业保障力度，完善收入分配制度，支持数字经济、平台经济等新业态发展，创造更多适配青年的就业岗位。要健全社会保障体系，优化住房、医疗、教育等公共服务供给，缓解青年消费后顾之忧。今年，加力扩围实施“两新”政策，可研究将更多市场需求广、更新换代潜力大的产品和领域纳入政策支持范围。

创新消费场景。要丰富产品供给，创新多元化消费场景，不断拓展青年消费新空间。可以面向不同青年用户需求，大力培育文化、旅游、体育、演出、数字等新型消费场景，完善文艺演出市场管理，适当简化和改进相关审批。还可以借助人工智能、虚拟现实等技术，推动技术创新与消费场景融合。

优化消费环境。优化消费环境是提振消费信心、激发经济活力的重要举措。要加快完善相关支持政策，在市场准入、生产要素保障、财税金融等方面为各类消费品供应方提供便捷服务。要规范市场竞争秩序，切实维护青年消费群体合法权益。还要积极引导和塑造青年消费理念，营造绿色、健康、可持续的消费环境，助推消费提质升级。

我国居民收入稳步增长，消费市场规模巨大，消费市场有较强的创新力，提振消费有广阔空间和潜力。下一步，要贯彻落实中央经济工作会议精神，实施提振消费专项行动，全方位扩大国内需求，推动经济持续回升向好，实现全年经济社会发展目标。

（本报记者孟祥夫采访整理）

构建从体验到消费的完整链条

短视频创作者 李子柒

近年来，非遗、国潮兴起，相关文创产品、短视频等受到年轻人喜爱，不但证明了年轻人有着强烈的文化自信，也证明了非遗市场蕴含着巨大的消费潜力。在引领消费新风潮的同时，非遗、国潮领域还面临一些挑战，比如产品同质化、创新不足等。作为一名从大山里走出来的传统文化创作者，我认为，只有把中华优秀传统文化和现代需求结合起来，才能“活态传承”，抓住年轻人的心。

非遗的创新，离不开中华优秀传统文化的根。比如我跟非遗传承人尹利萍老师学成都漆艺时，在学习了“雕漆隐花”这门手艺的几十道工序后，花大半年时间才完成一件作品。我始终认为，非遗及非遗产品的价值，主要在于“慢工出细活”的工匠精神，蕴含着文化内核的非遗产品才能真正抓住年轻消费者的心。

非遗的创新，离不开现实生活的魂。站在年轻消费者的立场来看，产品和服务越是贴近生活、越是实用，大家就越喜欢。我在学习木活字印刷术时，看到了非遗创新的另一种可能：开发诗词挂画等木活字文创产品，为企业打造木活字展示馆和文化墙，推动木活字进校园……这种用市场需求反哺文化传承的方式，让木活字走进了年轻人的日常生活。我相信，只要传统文化能以“可触摸”的方式出现，自然能和消费者产生共鸣，因为当大家亲手染一块布、绣一朵花的时候，文化就真正成为生活本身。

解决创新不足的关键，是要形成一个“传承—创新—市场”的闭环，让年轻人从“看热闹”变成“动手做”。比如00后皮影传承人党飞华，他把传统皮影和热门IP结合，用皮影演绎“哪吒”“孙悟空”，在短视频平台上很受欢迎。此外，皮影戏还出现在大型赛事、短剧、游戏里，可见年轻人用自己的创意为传统文化找到了新出路，让老一辈的手艺通过互联网“活”了起来。

未来，我们可以用更多方式让非遗“活”起来：用技术赋能非遗，比如打造人工智能非遗馆，让大家随时随地学非遗，打破时空限制；还可以和头部平台合作，为年轻人提供创作支持，鼓励他们用现代手法诠释传统技艺。最重要的是，让年轻人从“旁观者”变成“参与者”，让非遗成为年轻人表达自我和文化认同的方式，并构建起从体验到消费的完整链条，让年轻人为非遗买单，从而为市场注入源源不断的新活力。

（本报记者王明峰、韩春瑶采访整理）

青年消费新趋势重塑行业格局

海信集团党委书记、董事长 贾少谦代表

日新月异的互联网时代，消费新场景、新业态、新模式不断出现，青年群体的消费理念悄然变化，他们在做消费决策、选购产品时，往往有着更为多元的考量。一方面，很多年轻人“只买对的、不买贵的”，热衷“平替”消费，理性审视品牌溢价，追求物有所值；另一方面，他们愿意为“快乐”买单，愿意为情绪付出金钱，重视精神层面的满足，关注自我实现和个性表达。

这种新消费理念，折射出青年消费市场正在经历一场深刻的变革——从“性价比”向“心价比”升级，从功能性消费向情感性消费升级。

今年的政府工作报告提出，释放多样化、差异化消费潜力。“平替”消费、情绪消费等新趋势形成新刚需，成为撬动消费增长的新支点。

作为供给端的企业，在这种新的消费趋势下，更要以用户为中心，深入洞察年轻消费者的需求和偏好，不断致力于技术、产品的创新，创造新的消费场景。

比如，很多年轻消费者倾向于以“装饰”代替“装修”，以更灵活的方式改造家居空间。对此，我们以经典电影为灵感，研发推出一款洗衣机，融合美学与智能洗护科技，突破同质化的洗衣机设计风格，兼具颜值与功能，受到年轻人的欢迎。我们还推出可灵活移动的智慧屏，不但契合了年轻人随时随地观影的个性化需求，还让用户可根据个人喜好轻松搭建不同的生活场景，提供了更多情绪价值。

同时，我们坚持走“质价比”路线，推出年轻化的子品牌，通过贴近年轻用户场景的功能、外观设计，满足年轻消费群体的新需求。针对年轻群体青睐“轻量化”出游的需求，我们推出一款便携式投影仪，让消费者在户外也能体验三色激光带来的视觉享受。

青年消费新趋势正在重塑家电行业的竞争格局。年轻人的消费观念、偏好、行为模式正在经历巨大的变化，这些新特点形成了新趋势，蕴藏着新商机，为消费市场带来了全新的机遇和挑战。我们相信，敏锐捕捉需求变化、聚焦细分功能和细分应用场景进行创新的企业，一定能开辟出新的增长路径。

（本报记者王沛采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 08 版）