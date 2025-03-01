青海：县域医共体持续“下沉” 建强基层医疗人才队伍

“目前，全省85%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院，每周至少3个工作日有1名主治医师以上职称临床医生值守门诊服务。”28日，青海省卫生健康委党组成员、副主任端智表示，过去一年，青海持续推进各紧密型县域医共体人员、技术、服务、管理“四下沉”。

当日，青海省基层卫生健康事业迈入发展“快车道”新闻发布会召开。

县域医疗卫生服务共同体是指在完善县级医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心管理运行机制的基础上，整合县乡医疗卫生资源，形成人员、技术、服务、管理的共同体，促进县域内医疗卫生资源合理配置，提升基层医疗服务能力。

开展村级巡诊和乡级派驻服务诊疗量近6万人次，帮助基层医疗卫生机构开展新技术、新业务、新项目183个。全省共有579家医疗机构接入应用平台，涉藏六州386家医疗机构平台应用实现全覆盖。基层依托平台开展远程医疗会诊及远程教育等，服务能力明显提升。

“依托医共体牵头医院和囊谦县藏医院专家资源，我们开展帮扶教学、诊断查房、病案指导等工作。”青海省玉树州囊谦县香达镇中心卫生院院长生格扎西介绍，卫生院还可随时与北京、上海等地的三甲医院开通远程会诊。

在建强基层人才队伍方面，2024年，青海招录的479名2023届大学生乡村医生全部到岗并纳入编制。培训乡村卫生专业技术人员8539名，其中中(藏)医骨干460名。

“我们每周都会进行各科室联合培训和自主学习，平时也会向老村医学习沟通经验，倾听村民诉求，拉近与他们的距离。”新入职的西宁市城西区彭家寨镇卫生院刘家寨村乡村医生牛世林表示。

截至目前，青海省乡镇卫生院和社区卫生服务中心大专及以上学历占人员总数的95.1%，村医队伍中持执业(助理)医师资格证人数占34.42%，均较上年略有增长，学历、职称结构进一步优化。 (潘雨洁)