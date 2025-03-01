流感季疫苗接种率低 专家建议加大宣传提高接种率

28日，国务院联防联控机制疫情防控组发布《关于做好2025年春季新冠病毒感染等重点传染病防治工作的通知》。《通知》指出，当前流感仍处于中流行水平，并提出各地要持续做好预防接种工作，保持国家免疫规划疫苗接种率不低于90%的核心目标。

近年来，我国流感疫苗接种工作取得了显著成效。但目前我国流感疫苗全人群接种率远低于发达国家。国家疾控中心数据显示，我国2022—2023年流感季疫苗接种率为3.84%。另据疫苗企业的一项调查发现，目前公众存在接种便利性不足、对接种渠道或信息不了解、接种服务可及性不足、公众和专业人士对流感严重性的认识存在误解等导致接种犹豫等问题，需进一步探索如何提升流感疫苗的科普和接种便利性。例如：推动在流感疫苗集中接种阶段，在包括学校、医院和社区等场所增设流动接种点，从而提高流感疫苗接种便利性。

如何提高疫苗接种率？北京市朝阳区疾控中心主任医师白云骅表示，首先，应持续加大宣传力度，明确流感与普通感冒的不同之处，使得更多居民朋友意识到流感对于个人、家庭和社会重大危害，应当每年及时接种流感疫苗；同时，采取有效措施强化“一老一小”人群、医务工作者、患有慢性基础疾病的患者等流感侵害的重点人群接种流感疫苗的意识，通过疫苗接种降低重症和不良临床结局严重后果等；各流感疫苗接种单位在做好公示和线上预约的基础上，可根据需求适当延长本单位的接种时长或增加周末接种门诊，以满足不同人群的接种需求。针对老年人、慢病人群等特殊群体，可根据实际情况不断探索更适合更便利的接种形式。

白云骅还表示，持续加强正确的科普教育也是提高流感疫苗接种率的关键。应通过多渠道宣传与干预策略，在提高公众对流感疫苗的认识和接种意愿的同时，也要提高医务人员推荐流感疫苗的认知和积极性。 (高晓烜)