【幸福处方】

“青丝烙”

青萝卜、胡萝卜杀水后，加入面粉、鸡蛋，再加入胡椒粉、盐调味，打成糊状，然后锅里放油，放上中药白芷，做成香料油后，用这个油把面糊摊成饼，即为“青丝烙”。这个饼既健脾祛湿，又益于行气消胀。

“三皮饮”

在日常生活中，有很多食物可能被弃掉，例如萝卜皮、橘皮、梨皮。其实，可以用萝卜皮加上橘皮和梨皮煮水喝，名为“三皮饮”。既可以润燥消食，也有一定的行气作用，还有一定的止咳效果。春季出现口干咽燥，就可以用“三皮饮”化解。

“晨梳头”

古籍中有记载：“春月晨起梳头百二十下，以导郁滞”，同时还有疏利阳气的作用。可以循经梳头，推荐从前发际线正中开始向后梳，沿着督脉，接下来是督脉旁开，然后是膀胱经两侧轮流梳，从前一直梳到后发际线。之后梳耳的上部，这是少阳胆经。要把所有头部的三阳经都梳到。特别是重要穴位百会穴，在梳头过程中可着重按摩。百会穴有宁心安神、镇静息风、醒脑开窍、改善睡眠和健忘的作用，同时也可以改善焦虑不安、头晕头疼等。

“夜沐足”

头凉脚热有助于睡眠，晚上睡觉前可泡泡脚。阳虚的人，可以选择艾叶、红花、伸筋草、透骨草，这些既可以温阳通络，还有一定改善循环的作用。经络不通、关节痛、体内有湿的人群，可以选择花椒、艾叶、桂枝，这些既可以祛湿通络，还可以帮助改善晚上脚冰凉、关节疼痛等问题，也可以加一点片姜黄。如果不了解自己的体质，可向医生咨询后，再选择适合的中草药泡脚。

“拍八虚”

老年人容易早醒早起，建议晨起在家做一些拍打活动，例如“拍八虚”。所谓“八虚”，是指身上的八个窝，肘窝、腋窝、腹股沟，还有膝关节后侧的两个腘窝。这八个位置腠理比较薄弱，容易出现邪气聚集，拍打这些地方，可以促进经络循行，改善循环。把四指并拢，形成一个空拳，轻轻地在这些地方拍打，力道以自己可以听到声音但又不感到疼痛为度。千万不要过度拍，以免出现局部破损。皮肤已有压痕或有瘀血的地方，应减少拍八虚的动作。

（记者田雅婷整理）