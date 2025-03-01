二月二，这么做更有精神头

每年的农历二月初二被称为“龙抬头”,是中国民间的传统节日,素有剃头的习俗,正所谓“二月二剃龙头，一年都有精神头”。事实上，二月二更是中医养生的关键节点，此时，阳气从冬季的“封藏”转向春季的“生发”。中医养生着重于固护阳气、疏肝利胆、调畅气机，为全年健康奠定基础，助力实现“一年都有精神头”。

“龙抬头”寓意阳气升腾，而人体背部为“阳经之海”，督脉贯穿脊柱，恰似巨龙之脊，是阳气运行的通道。因此，中医养生当以“通督脉、升阳气、通气血”为核心要义，叩醒“龙脊”的导引三法如下：

晨起梳“龙脊”。早上5~7时，取木梳沿督脉循行路线，自神庭穴（前发际正中直上0.5寸）始，经百会穴（前发际正中直上5寸）、风府穴（后发际正中直上1寸）至大椎穴（后背正中线上，第七颈椎棘突下凹陷中），往复梳理百次，激活“阳脉之海”，使清阳之气上达巅顶。

巳时晒“龙鳞”。上午9~11时阳光和暖，背阳静坐，温煦督脉背段，配合深呼吸使阳气内外交融。

酉时叩“龙尾”。下午5~7时，沿督脉旁开1.5寸，以空心掌自大杼穴（背部第1胸椎棘突下，旁开1.5寸）向下轻叩至八髎穴（骶骨上的四对骶后孔，左右各四穴），配合敲打胆经，沿裤缝线环跳穴（侧卧屈股，在股骨大转子最高点与骶骨裂孔的连线上，当外1/3与中1/3的交点处）至悬钟穴（外踝尖上3寸，腓骨前缘），敲打10~15分钟为宜，以酸胀为度，形成“督胆同调”之势。

二月二，吃什么也有讲究。从“封藏”到“生发”，可以多吃芽菜，如香椿、豆芽、枸杞叶等富含生发之气的蔬菜，顺带清肝火、利湿浊。不妨试试这几个食谱：

荠菜杞叶猪肝汤。取鲜荠菜、枸杞嫩叶各50克，配伍猪肝片100克，加水煮沸，佐以葛根粉勾芡，根据个人口味调味即可。荠菜疏肝和脾，枸杞叶清肝明目，葛根升发阳明经气，猪肝补血养肝，适合春困、目干、失眠、头晕者。

升阳茶。霜桑叶3克、玳玳花3克、嫩柳芽2克，以沸水冲泡10分钟，即可代茶饮。桑叶清肝明目，玳玳花疏肝和胃，嫩柳芽得春生之气最盛，适用于胃胀腹胀、多思多虑、郁郁寡欢者。

升阳蛋羹。取香椿嫩芽、嫩姜汁调入蛋液，蒸制时覆以桑叶，得草木初生之气，适用于不思饮食、少气懒言者。

（作者：李壮，系北京中医药大学东方医院亚健康科主治医师）