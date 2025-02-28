2025年全国化妆品监督管理工作会议召开

人民网北京2月28日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，2月27日至28日，2025年全国化妆品监督管理工作会议在湖南长沙召开。

会议指出，2024年化妆品监管工作成效明显。化妆品注册备案管理持续加强，新原料注册备案管理持续完善，化妆品安全评估制度实施加快推进，注册备案工作提质增效；化妆品专项检查深入开展，风险会商机制逐步完善，打击违法行为坚决有力；抽样检验日趋完善，不良反应监测稳步推进，风险监测效能逐步提升，网络监测处置初见成效，质量监管持续加强；法规制度体系更加完善，标准体系重构迈出步伐，监管信息化建设有序推进，监管科学研究深入开展，监管能力有效提升；支持原料创新政策出台，个性化服务试点逐步深入，助力美丽经济发展壮大；科普宣传服务广大公众，行业协会作用积极发挥，国际交流合作不断深化，社会共治稳步推进，化妆品质量安全保障水平进一步提升。

会议对2025年化妆品监管工作部署六项重点任务：以守牢用妆安全为底线，狠抓全程风险防控；以服务高质量发展为主线，持续深化监管改革创新；以提高监管效能为导向，加快完善监管运行机制；以提升技术支撑能力为目标，大力强化监管基础建设；以营造良好用妆环境为战略，加快构筑社会共治合力；以推进高标准开放为牵引，积极主动参与国际交流合作。