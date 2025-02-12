今日元宵节，这么吃汤圆、元宵护脾胃促消化

元宵节，自古就是热闹的节日，这一天南方吃汤圆，北方吃元宵，是传统文化习俗之一。虽然各地在元宵、汤圆的做法和口感上有所不同，但外皮原料都由糯米制成，黏性高不易消化，过多食用易加重胃肠道负担，导致消化不良。如何食用汤圆（元宵）可以减少对胃肠道的刺激？为此，人民网采访了广东省中医院临床营养科副主任营养师郭丽娜。

“进食方式较大影响了人体对糯米类食物的消化吸收，建议采用煮和蒸的方法烹饪汤圆（元宵）。”郭丽娜介绍，刚煮好的汤圆（元宵）其实并不难消化，因为糯米在加热状态下，支链淀粉会糊化，有利于被人体消化，不过出锅后需稍微凉一会儿吃，以防烫伤口腔和食道。此外，还需注意食用的时间，人体在早晨和夜晚的肠胃功能较弱，这时吃汤圆（元宵）容易加重肠胃负担。因此，汤圆（元宵）不宜当作早餐和夜宵。同时，适当减少当天主食的摄入量，增加运动，以促进消化。

郭丽娜表示，汤圆（元宵）虽然美味，但应适量食用，避免过量导致消化不良。对于脾胃虚弱的人群，在自制汤圆（元宵）时，可以用山药、芋头等养胃健脾的食材代替部分糯米制作外皮，以减少糯米黏腻的不适感；馅料中还可以增加一些理气的橘红，能改善进食后引起的胃胀不适感，同时当餐避免与高脂肪、高糖的食物同时食用，如油炸食品、甜点等。

“在寒冷的日子里不妨尝试用姜汤陈皮煮汤圆（元宵）。”郭丽娜指出，生姜具有温中散寒、健脾暖胃的作用，陈皮有理气行气、促进消化的功效。煮制时加入生姜和陈皮，有助于肠胃更好地消化汤圆（元宵），减少腹胀、消化不良等情况的发生。具体制作方法如下：将生姜削皮剁碎，和陈皮一起加水煎煮10分钟左右，再根据个人口味加入适量的红糖；另起一锅水，水开后放入汤圆（元宵），煮至浮起后捞出；将煮好的汤圆（元宵）放入姜汤中，稍煮1至2分钟即可。